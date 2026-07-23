Intendentes bonaerenses reactivan el reclamo por la crisis económica en los municipios

Intendentes bonaerenses del peronismo , el PRO y la UCR volverán a encontrarse el próximo 30 de julio en Lobos para debatir sobre la crisis económica que afecta a los municipios y las dificultades para sostener las gestiones. Será en una nueva reunión del Foro Regional de Intendentes por el Crecimiento y el Desarrollo , integrado por más de 80 jefes comunales.

El encuentro se realizará desde las 11 en el salón de conferencias de la municipalidad de Lobos , distrito de la Quinta sección electoral gobernado por el intendente del PRO Jorge Etcheverry . Será la tercera reunión del foro, luego de los encuentros celebrados en Chascomús y Ayacucho .

Los intendentes de distritos de hasta 60 mil habitantes están preocupados por el impacto de la caída de la recaudación, la disminución de los recursos coparticipables y las dificultades para sostener los servicios esenciales.

Uno de los principales antecedentes del foro fue el reclamo impulsado ante la Legislatura bonaerense para que los municipios pudieran disponer libremente del ciento por ciento de los recursos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM) que reparte la administración provincial.

Actualmente, el 30% de esos fondos debe destinarse a las áreas de transporte, infraestructura y cultura. Los intendentes promovieron una modificación para que cada administración pudiera definir el uso integral de esos recursos frente al agravamiento de la situación financiera.

Con ese objetivo mantuvieron reuniones con la vicegobernadora Verónica Magario, presidenta del Senado, y con el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, para impulsar una reforma a la Ley de Endeudamiento provincial que se sancionó en diciembre.

Eso se tradujo en diversos proyectos, aunque ninguno prosperó porque las distintas fuerzas políticas no alcanzaron un acuerdo en la Legislatura. Hay intendentes que cuestionan que la comisión bicameral prevista para administrar parte de esos recursos nunca terminó de conformarse, situación que dificulta el acceso a la totalidad de los fondos.

Maximiliano Suescún (Rauch) y Javier Gastón (Chascomús).

Municipios en alerta por el deterioro de las cuentas

El complejo escenario financiero comenzó a reflejarse hace meses en distintos distritos bonaerenses, sin distinción de colores políticos. En San Pedro, gobernado por el intendente peronista Cecilio Salazar, dos de los tres sindicatos municipales convocaron a un paro de 48 horas por la falta de pago del sueldo anual complementario.

En otro municipio del sur bonaerense, un intendente describió un panorama igualmente delicado. Explicó que el pago del aguinaldo obligó a postergar otras obligaciones, demorar cancelaciones a proveedores y revisar partidas presupuestarias para sostener el funcionamiento diario del Estado local.

Según le detalló a Letra P, el primer trimestre cerró con un déficit cercano a los $ 200 millones y, aunque la recaudación mostró una evolución similar a la del año anterior, el incremento de los costos profundizó las dificultades. Hay municipios que advierten sobre paralización de obras públicas, las deudas con droguerías, las limitaciones para abastecer hospitales, la falta de recursos para combustible de patrulleros y la imposibilidad de mejorar los salarios municipales.

Ese escenario será uno de los ejes centrales del encuentro en Lobos, donde los intendentes buscarán consensuar una posición común frente a una coyuntura que, según coinciden, compromete la capacidad de respuesta de los municipios del interior bonaerense.