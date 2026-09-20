Mar del Plata quedó tercera entre las ciudades del país donde más creció la desocupación

La ciudad de Mar del Plata quedó tercera entre los 31 aglomerados urbanos donde más creció la desocupación en el último año, detrás de Comodoro Rivadavia-Rada Tilly y Gran Rosario, según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) difundidos por el INDEC .

En concreto, la tasa de desocupación marplatense pasó de 6,3% en el segundo trimestre de 2025 a 9,9% en el mismo período de 2026, un incremento de magnitud: 3,6 puntos porcentuales en un año. Así surge del cruce entre los informes "Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH)" del INDEC, relativos al segundo semestre de 2025 y 2026.

El aumento fue apenas inferior al registrado en Gran Rosario, donde la desocupación pasó del 7,7% al 11,5%, con una suba de 3,8 puntos. El mayor salto correspondió a Comodoro Rivadavia-Rada Tilly: pasó del 2% al 9,2%, es decir, 7,2 puntos porcentuales más.

El dato marplatense adquiere otra dimensión cuando se observa que la tasa de actividad -que mide qué proporción de la población está trabajando o buscando trabajo- pasó de 48,2% a 51,1% entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026. Es decir, 2,9 puntos porcentuales más de la población pasó a participar activamente del mercado laboral.

#DatoINDEC Las tasas de actividad, empleo y desocupación se ubicaron en 48,9%, 45% y 7,9%, respectivamente, en el 2° trimestre de 2026 https://t.co/WCIHuhJXtb pic.twitter.com/uLaPBOouSW

Sin embargo, ese aumento en la participación no se tradujo en más empleo. Aunque la tasa de empleo también creció -de 45,1% a 46%-, la desocupación tuvo un incremento todavía mayor: pasó de 6,3% a 9,9%, una suba de casi cuatro puntos porcentuales.

Por eso, el aumento de la desocupación en Mar del Plata adquiere mayor dimensión cuando se lo analiza junto con la evolución de la actividad: el deterioro de empleo no ocurrió porque menos personas estuvieran buscando trabajo, sino mientras cada vez más personas se incorporaban al mercado laboral.

Una de las tasas más altas del país

Tomando 2026, el salto dejó a Mar del Plata con una tasa de desocupación de 9,9%, la tercera más elevada entre los 31 aglomerados relevados este año por el INDEC, detrás de Gran Rosario y Gran La Plata, de acuerdo con el cuadro de indicadores del organismo.

Pero el dato que distingue a Mar del Plata es la evolución interanual: la ciudad no solo presenta un nivel elevado de desempleo, sino que además registró el tercer mayor incremento entre los aglomerados relevados.

El escenario combina, así, tres movimientos concretos en Mar del Plata: la participación laboral creció 2,9 puntos, el empleo aumentó 0,9, y aún así, la desocupación avanzó 3,6 puntos porcentuales en un año.