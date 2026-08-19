Mientras Neme no logra controlar Mar del Plata, Montenegro afirma que no ve razones para volver

El intendente en uso de licencia de Mar del Plata , Guillermo Montenegro, descarta un regreso inmediato a la ciudad, pese a las versiones que circulan tras una serie de hechos violentos que complican la gestión del intendente interino Agustín Neme . El exjefe comunal continuará en el mediano plazo en el Senado bonaerense y niega que esté evaluando retomar el control del municipio.

La posibilidad de un retorno está instalada desde que Montenegro asumió como senador bonaerense el último diciembre. La expectativa por un lugar en el Gabinete nacional de Javier Milei , que finalmente no se concretó, y la escasa actividad legislativa alimentaron las especulaciones sobre su vuelta.

A ese escenario se suman las dificultades de la administración de Neme , en particular por una ola de inseguridad que pone en jaque a la ciudad y que ya dejó cuatro muertos en diez días. Uno de los episodios derivó además en una protesta frente a la Departamental de la Policía , mientras otro terminó con incidentes en la avenida Luro tras el asesinato de un adolescente de 16 años que intentó robar un comercio.

Después de tres homicidios registrados durante un mismo fin de semana, Neme anunció la llegada de 120 efectivos de fuerzas federales para septiembre. El Gobierno bonaerense también reforzó los patrullajes y destinó recursos adicionales a Mar del Plata , con 50 patrulleros y un helicóptero.

El último episodio ocurrió después de que un comerciante matara a un adolescente de 16 años que intentó robarlo e hiriera a otro. Amigos y familiares del fallecido cortaron la avenida Luro y arrojaron piedras a autos y patrulleros. El episodio derivó en una fuerte reacción política en una ciudad que ya atravesaba una creciente preocupación por la seguridad.

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En ese marco, el presidente del PRO marplatense y mano derecha de Neme, Emiliano Giri, señaló en declaraciones periodísticas que “a los delincuentes hay que cagarlos a tiros”. El interino respondió con un mensaje en redes sociales que fue interpretado como un endurecimiento de su discurso sobre seguridad.

En paralelo, el exintendente Gustavo Pulti reclamó públicamente el regreso de Montenegro para hacerse cargo de la situación. Esa declaración volvió a instalar una tesis que, según el entorno del senador, no forma parte de sus planes inmediatos.

Delincuente de 29 años circulaba armado con drogas y tres celulares. Fueron detenidos por Prefectura.

Mano dura contra estas lacras. No vamos a aflojar. pic.twitter.com/RycPbNl3X0 — Agustin Neme (@agustin_neme) August 19, 2026

Montenegro niega una vuelta en el corto plazo

El montenegrismo niega una ruptura política con Neme y sostiene que la relación entre ambos se mantiene en los términos habituales. En ese espacio consideran que los rumores sobre el regreso del exintendente reaparecen cada vez que la ciudad atraviesa un conflicto político o de gestión. Según su entorno, Montenegro continúa viviendo en Mar del Plata y sus hijos sigun asistiendo a la escuela en la ciudad. También remarcan que su nombre apareció en versiones similares después del conflicto por el desalojo de puestos ambulantes en la playa Bristol.

Un sueño cumplido para los marplatenses pic.twitter.com/y4z3XpBpfI — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) April 16, 2026

Por esa razón, explican, es que el exintendente redujo su comunicación sobre asuntos locales para evitar que sus intervenciones fueran interpretadas como una señal de retorno. Sin embargo, sus allegados aseguran que continúa trabajando por la ciudad, con contactos con ministros nacionales y atención sobre la política marplatense.

La situación del Senado bonaerense también alimenta las especulaciones: Montenegro no está conforme con la actividad legislativa, que registra apenas dos sesiones ordinarias en lo que va del año. A eso se suma la frustrada posibilidad de incorporarse al Gabinete nacional. En el bloque del PRO de la cámara alta admiten que la posibilidad de una salida siempre está latente, pero desconocen la fecha en la que podría ocurrir. Saben, además, que si el legislador saliera del cuerpo el PRO perdería una banca: asumiría una suplente de La Libertad Avanza.

Guillermo Montenegro.

El escenario político 2027

En el PRO consideran que el exintendente conserva peso propio para definir la estrategia electoral de Mar del Plata. Su vínculo con el presidente del partido en Buenos Aires, Cristian Ritondo y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se mantiene, aunque ya no integra la mesa política entre el PRO y La Libertad Avanza, al menos con la misma relevancia que tuvo el año pasado. No obstante, sabe que deberá ponerse al frente de la campaña del año próximo.

El escenario local tiene otros nombres en disputa. En LLA aparece el diputado Alejandro Carrancio, mientras el sector vinculado a Karina Milei evalúa a Daniel Scioli como posible candidato a intendente. Por el radicalismo, Maximiliano Abad mantiene presencia territorial, aunque todavía no definió qué hará en el próximo turno electoral. En la ciudad hay dirigentes que barajan la posibilidad de que asuma el rol para que el radicalismo tenga un intendente propio.

Diego Santilli y Guillermo Montenegro.

Montenegro no puede buscar una nueva reelección bajo la legislación vigente. Por ese motivo, su espacio apunta al concejal amarillo Fernando Muro como una de las alternativas del PRO para conservar protagonismo en la ciudad.

En el kirchnerismo asoma nuevamente el nombre de Fernanda Raverta como una de las principales figuras. Su triunfo en la interna local del Partido Justicialista fortaleció su posición dentro del espacio, pese a las derrotas electorales de 2019 y 2023. Pulti, por su parte, se enmarca en su partido vecinalista y aparece como una alternativa cercana al gobernador Axel Kicillof.

La disputa por el poder local queda así atravesada por dos planos. La crisis de seguridad puso bajo presión a la administración interina de Neme, mientras las versiones sobre un regreso de Montenegro muestran que el exintendente conserva centralidad en la política de Mar del Plata, aun cuando su entorno descarta una vuelta inmediata.