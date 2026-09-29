Leonardo Nardini: "Estoy decidido a ser candidato a gobernador"

El intendente de Malvinas Argentinas , Leonardo Nardini , decidió lanzarse a la carrera por la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Quiere que el candidato o candidata del peronismo para suceder a Axel Kicillof se defina a través de la competencia interna en las PASO, algo que también reclama el kicillofismo .

Ante la consulta de Letra P el jefe comunal fue contundente: “Estoy decidido a ser candidato a gobernador”, respondió taxativo y se sumó de esa manera al pelotón de figuras del peronismo que pretenden, de mínima, estar en la discusión bonaerense por el sillón de Rocha.

El intendente ya habló el tema con su familia, con su círculo político y con el equipo de gobierno de Malvinas Argentinas. Según le indicó a este medio tiene la decisión tomada. La intención se la había manifestado hace tiempo a otros actores importantes de la política como Máximo Kirchner, con quien habló de la decisión.

Por el momento no arrancará con las recorridas como ya están haciendo otras figuras anotadas. Pero ya mantiene reuniones privadas con dirigentes de diferentes espacios, dentro y fuera del peronismo. Según dijeron desde su entorno, ese trabajo lo viene haciendo hace tiempo de forma “silenciosa”.

El intendente de Malvinas Argentinas, así como los postulantes del MDF Jorge Ferraresi, Gabriel Katopodis y Fernando Espinoza , considera que la candidatura del peronismo a la gobernación tiene que dirimirse a través de la competencia interna en las PASO. El jefe comunal está convencido que si llega al momento de las definiciones midiendo bien no lo van a poder bajar.

En la elección legislativa de 2025, Nardini encabezó la lista de concejales de su distrito y sacó el 68% de los votos. Cuando se presentó a la reelección como intendente en 2023, obtuvo el 60%. La instalación e imagen en su distrito y la región no es un problema, el desafío, como el del resto de los intendentes postulados, será ganar conocimiento e imagen en otras regiones.

En Malvinas Argentinas atribuyen las dudas surgidas de su decisión de competir, a la mala experiencia de 2015 cuando se enfrentaron Aníbal Fernández y Julián Domínguez; no obstante consideran que esta vez será diferente y que el trato entre quienes se consideran pares es mucho más respetuoso.

Nardini considera que quien gane la elección interna tiene que hacer parte al resto para, desde ese punto, empujar en conjunto para retener el principal bastión del peronismo.

Juega suelto y apoya a Sergio Uñac

El intendente viene jugando como un electrón suelto dentro del peronismo bonaerense. No entró al MDF de Kicillof, aunque hay actores importantes de ese espacio que están tratando de acercarlo; no se sumó a la Liga de Intendentes que ya cuenta con doce integrantes y, aunque siempre fue cercano a Cristina Fernández de Kirchner, tampoco está alineado con La Cámpora.

En ese marco desde hace un tiempo decidió apoyar en la carrera presidencial al senador por San Juan, Sergio Uñac, el único dentro del peronismo que manifestó abiertamente sus intenciones de competir por la presidencia, además del "cuenten conmigo" de Kicillof, la expresión más cercana al bochín que lanzó el gobernador bonaerense.

Hace menos de un mes el exgobernador de San Juan tuvo su primer desembarco en el conurbano bonaerense y fue justamente en Malvinas Argentinas de la mano de Nardini.



En línea con su planteo para Buenos Aires, el jefe comunal considera que la candidatura presidencial tiene que dirimirse en una interna, que es importante que en esa competencia haya representación del interior y que él va a ayudar a construir ese espacio, “una opción que sea complementaria”, afirman desde su entorno.