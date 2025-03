En la previa de la sesión para suspender las PASO, en la Legislatura bonaerense reina la incertidumbre y el silencio

El peronismo permanece callado y envuelto en su interna sin fin, mientras los otros sectores esperan una señal para tomar una postura. El bloque libertario pidió la sesión especial para que se aborden todos los textos presentados por los distintos espacios para suspender o eliminar las PASO , aunque empujan lo segundo, y que los fondos destinados a organizarlas sean redireccionados para atender la crisis en Bahía Blanca. No obstante, el que corre con más chances de tratarse es el que ingresó el Frente Renovador en noviembre, que supone solo que este año no se realicen , tal como se votó en el Congreso .

El FR de Sergio Massa y el oficialismo de Axel Kicillof están en una encrucijada: piden quitar las EPAOS (las PASO bonaerenses) del calendario electoral, pero no se sentarán a discutir nada si antes la cuestión no es debatida y acordada con la otra pata del peronismo, La Cámpora . El sector liderado por Facundo Tignanelli en Diputados sigue órdenes de Cristina Fernández de Kirchner y de Máximo Kirchner y no va a darle esa herramienta al gobernador para que este tenga el camino allanado para desdoblar las elecciones bonaerenses.

Hay distintos deseos. El kicillofismo no quiere PASO y pretende adelantar las elecciones. El massismo no apoya las PASO, pero impulsa que el desdoblamiento sea para después de los comicios nacionales. Y el kirchnerismo banca las PASO y no quiere desdoblar. Tres posturas, poco diálogo y ninguna definición. Asoma casi imposible que para antes de las 11 (horario en el que la sesión está convocada) del jueves el bloque de UP (el peronismo bonaerense en general) tenga resuelto el tema y se siente a discutirlo con la oposición.