Cristian Ritondo y Diego Santilli presionan a Mauricio Macri para que cierre con Javier Milei en PBA

A Macri le cayó mal, pero dirigió su enojo principalmente contra Santilli, a quien ya ve con un pie adentro de LLA, como parte de un movimiento independiente que escapa a su tutela . "El Colo” siente que no tiene que dar las mismas explicaciones que Ritondo, que ostenta un cargo partidario.

Para sumar un nuevo capítulo y no dejar dudas sobre las diferencias, Jorge Macri sorprendió este fin de semana al desarmar la versión de Patricia Bullrich y de la Casa Rosada sobre la supuesta participación de dirigentes peronistas en el armado de la marcha del miércoles pasado, que terminó en represión. "No veo al kirchnerismo ni al peronismo ni a otros espacios democráticos detrás de esto. Me parece que son expresiones más anarquistas”, dijo el jefe de Gobierno.

Vencer a Kicillof, la bandera que agitan Cristian Ritondo y Diego Santilli

Si en la Ciudad de Buenos Aires el pacto parece imposible, en la provincia Santilli y Ritondo presionan por el acuerdo con el LLA con el único objetivo de unir las fuerzas de ambos espacios para vender a Axel Kicillof y al peronismo.

“La voluntad es de vencer al populismo en la provincia de Buenos Aires y de que haya un cambio profundo. Es una integración. Queremos que haya más actores”, explicó Ritondo este lunes cuando se retiró de la reunión con Milei.

Además del Presidente, el encuentro contó con la presencia de la secretaria general, Karina Milei; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Lule Menem, y el armador territorial de LLA Sebastián Pareja. La reunión duró dos horas y tuvo momentos de distensión y chistes, como los comentarios sobre “el pasado peronista” de Menem, Pareja, Ritondo y Santilli. Karina se ubicó en la cabecera, como para dejar en claro que es la responsable de la construcción política libertaria.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/diegosantilli/status/1890870717110948056&partner=&hide_thread=false Los ladrones piensan que TODOS son de su misma condición.



Lamento decirles que NO.



Se van a quedar con las ganas de voltear al Presidente, muchachos. — Diego Santilli (@diegosantilli) February 15, 2025

Según indicaron en el oficialismo, si bien no se habló de sellar “una alianza electoral”, en el encuentro “quedó claro que hay una articulación concreta entre LLA y el PRO en Buenos Aires, algo que ya venía ocurriendo y que ahora se formaliza”. “La relación entre ambos espacios es buena, comparten muchas ideas y tienen claro que el problema a enfrentar es el populismo”, dijeron voceros del espacio.

Sin embargo, en la mesa chica de Macri entienden que será casi imposible cerrar esa alianza, por las dificultades que tendría explicarle al electorado del PRO que están en guerra en la Ciudad mientras acuerdan del otro lado de la General Paz. Santilli y Ritondo presionan para torcer esa idea.