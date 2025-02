Solución Sergio Massa: votar el 9 de noviembre en Buenos Aires, después de la elección nacional

El sector de la exmandataria, en cambio, prefiere que los comicios bonaerenses no se desdoblen y se hagan junto con la nacional, tal como expresó en la última reunión del PJ bonaerense, en Moreno. No necesitan decirlo: el temor es que los alcaldes no necesiten militar una boleta que contenga a Cristina Kirchner para trabajar en la elección municipal.