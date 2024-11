Cómo es el proyecto de Sergio Massa para suspender las PASO en Buenos Aires

Se trata de una iniciativa presentada por el diputado Rubén Eslaiman , alfil del tigrense en el parlamento. A diferencia de lo que busca la Casa Rosada , la versión massista propone la “suspensión para el año 2025 del Régimen de elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas para la selección de candidatos a cargos públicos electivos”, no su derogación.

Según pudo saber Letra P , será cuestión de debate en la cámara baja si efectivamente se va por la suspensión -como se plantea en el texto- o directamente por la derogación, aunque fuentes legislativas aclararon que piden suspender para trabajar en una ley integral para 2027. Sin embargo, en sus fundamentos, el texto explica que “el paradigma actual ha cambiado enormemente, estamos situados en un escenario en el que impera poner pausa a tal aplicación, lo cual no solo deviene de una situación económica crítica para la provincia de Buenos Aires sino también para todo el país”.

El texto que busca suspender las PASO no es algo que el FR haya ensayado en soledad. Todo fue conversado entre los principales actores de la política nacional con imjerencia en Buenos Aires: Massa, Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner . “El proyecto no aterriza solo”, le dijo un renovador a este medio.

Ese punto no es menor. La decisión sobre avanzar o no con la suspensión de las PASO no estará en la Legislatura ni en el diverso bloque de Unión por la Patria en Diputados. Será una definición que los principales actores tomen en función del escenario que se presente en los próximos días, mientras avanza la eliminación de las primarias a nivel nacional y asoma fuerte la posibilidad de desdoblar las elecciones bonaerenses.

Es verdad que el massismo tiene esa postura y que podría colaborar con el Gobierno nacional en esa instancia. Ahora lo que suceda en Buenos Aires dependerá también de la decisión de Kicillof de desdoblar o no la contienda bonaerense. Como explicó Letra P, esta será una decisión que el gobernador debe tomar en los próximos días.