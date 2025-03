PASO sí o no: cuáles son los caminos electorales que analiza Axel Kicillof

La Libertad Avanza convocó para este jueves a una sesión especial para tratar todos los proyectos relacionados con las PASO que están en la legislatura. De no conseguir el cuórum, la otra fecha tentativa para sesionar es el 27 de marzo.

Desdoblamiento con PASO

Si finalmente la Legislatura bonaerense le diera una estocada a la estrategia del gobernador y no suspendiera las primarias, los tiempos para poder desdoblar la elección se complicarían, pero no serían imposibles.

El gobernador estableció que en el caso de mantener PASO se realizaán el 13 julio. La fecha elegida no es inocente ya que, por lo general, las primarias son en agosto. Si hubiese elegido ese mes, llegaría apretado con los tiempos para desdoblar ya que la convocatoria debe ser entre 120 y 150 días antes de la fecha establecida.

La ley provincial de PASO no establece un límite de tiempo entre la elección primaria y la general, solo marca que no pueden pasar más de 12 meses entre una y otra. No obstante, hubo un pedido puntual de la Junta Electoral bonaerense que limita el accionar de Kicillof: se necesitan al menos 2 meses entre las elecciones para organizarlas de manera correcta.

Si el gobernador acatara ese pedido, la elección general desdoblada podría ser el domingo 14 de septiembre en adelante. No obstante, estaría incumpliendo también de esa forma el pedido de la junta ya que la elección nacional está prevista para el 26 de octubre.

Días más días menos, la fecha para una elección desdoblada, de haber PASO, debería ser entre el domingo 24 de agosto y el domingo 14 de septiembre para ser lo más equilibrado posible ante el pedido de la Junta Electoral.

Desdoblamiento sin PASO

Si la Legislatura respondiera de manera positiva al pedido del gobernador y suspendiera las PASO, Kicillof tendría mucho más margen para establecer el calendario electoral. Sin embargo, en este punto también se abren diferentes opciones.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dijo que si no hubiese primarias habría que modificar los plazos del cronograma electoral actuales ya que serían “imposibles” de cumplir y pidió que los mismos sean 100 días para convocar, 80 días para el cierre de alianzas, 70 para el cierre de listas y 50 para la presentación de boletas.

Carlos Bianco (1).jpeg

Si esas modificaciones se produjeran, el Ejecutivo tiene abierta la puerta para fechar la elección general a partir de julio. Gran parte de las fuentes consultadas por este medio consideran que agosto es el mes ideal para llevar adelante la elección general, aunque un día distinto del cierre de listas de la elección nacional que, como se dijo, ya está estipulado para el 17 agosto.

El gobernador deberá evaluar entonces si le conviene que la elección bonaerense se dé antes o después del cierre de listas de candidaturas a ocupar una banca en el Congreso.