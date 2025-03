La Legislatura bonaerense convocó a una sesión especial para tratar la suspensión de las PASO

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GonzalezSusanaH/status/1900341301834567689&partner=&hide_thread=false En momentos tan complejos como los que estamos atravesando las y los bonaerenses, quienes representamos al pueblo debemos estar a la altura.



Circo, no. pic.twitter.com/H61XmeiowI — Susana H González (@GonzalezSusanaH) March 14, 2025

Distintos representantes de las bancadas opositoras vienen sosteniendo a través de las redes sociales su postura de conocer el calendario electoral completo antes de sentarse a discutir las PASO, a las que Kicillof llamó para celebrar el 13 de julio. Evitarán elaborar una definición hasta tanto eso no se concrete, por lo que es incierta la manifestación que vayan a hacer en la sesión del jueves. La UCR ya avisó que no se sentará.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/dgarciarena/status/1900945614583542156&partner=&hide_thread=false El gobernador debe fijar el cronograma electoral.

A partir del anuncio de convocatoria a elecciones primarias para el 13 de julio han comenzado a correr los plazos del proceso electoral y debe establecerse con claridad y transparencia cada una de las fechas de ese proceso hasta… — Diego R Garciarena (@dgarciarena) March 15, 2025

La interna del peronismo, la única razón

En el kicillofismo entienden que si quisieran acelerar la discusión, los presidentes de cada comisión podrían convocar rápidamente, sobre todo si se tiene en cuenta que dos de las tres que deben intervenir son comandadas por UP: Legislación general, Rubén Eslaiman y Presupuesto, Juan De Jesús.

Por eso este lunes el ministro de Gobierno de Kicillof, Carlos Bianco, volvió a pedirle celeridad a la Legislatura, apoyado en la posición del gobernador quien viene sosteniendo que hay “argumentos más que razonables” para quitar las PASO. El funcionario dijo que el parlamento tiene los instrumentos para sesionar.

Carlos Bianco le pidió celeridad a la Legislatura bonaerense.

La respuesta llegó desde las filas de UP, precisamente desde el Frente Renovador, cuando Guerrera sostuvo que “es posible suspender este año las PASO, pero no es apretando un botón como cree Carli (Bianco) que obstruimos o demoramos. Los consensos hay que forjarlos”. En declaraciones a Radio Provincia, el diputado massista reconoció que no están saldadas las diferencias hacia adentro de UP: “Unanimidad no hay, pero es un debate que se está dando al interior del bloque”.