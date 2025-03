La jugada de LLA para tratar la suspensión de las PASO arrincona a Axel Kicillof y al peronismo

La convocatoria realizada por el presidente de la cámara baja, Alexis Guerrera , fue tras un pedido del bloque conducido por el libertario Agustín Romo , que pidió tratar el proyecto de derogación de las primarias bonaerenses y que esos fondos sean destinados a la reconstrucción de Bahía Blanca. No obstante, todas las miradas apuntan al bloque peronista, que aún no tiene una postura uniforme y espera directivas de la cúpula tripartita de Kicillof- Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa .

La jugada de Romo apuesta a que todos los sectores que piden la suspensión o eliminación de las PASO se sienten y aporten las 47 voluntades que se requieren para dar el cuórum, aunque es muy difícil que eso suceda si al menos una parte de UP no se sienta en sus bancas ¿Qué hará el kicillofismo que viene insistiendo con la suspensión ?

El bloque de UP no definió qué hacer con las PASO.

Al kicillofismo le queda una carta más para no romper: sentarse o no el jueves tal vez no modifique el escenario, teniendo en cuenta que para avanzar con cualquier proyecto presentado sobre tablas -sin pasar por comisión- debe juntar los dos tercios de los presentes. Reunir ese número para la oposición sin UP es casi imposible, lo que le daría aire al oficialismo para sortear una instancia más.

¿El PRO sí y la UCR no?

La dinámica política y el correr de las horas va ubicando a cada fuerza política más cerca o más lejos de tomar una definición. El PRO, que tiene un proyecto presentado para suspender las PASO y podría ser considerado si la sesión se llegara a efectuar, va camino a sentarse junto a LLA, sobre todo después de la foto que se tomaron este lunes Cristian Ritondo y Diego Santilli con Javier Milei. La idea de la integración de las fuerzas en la provincia debería comenzar con compartir iniciativas legislativas. Ambas bancadas cuentan con 13 escaños cada una.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/probuenosairesp/status/1902078813816942607&partner=&hide_thread=false Desde el PRO Provincia de Buenos Aires reafirmamos nuestro compromiso para suspender las PASO. pic.twitter.com/VBZ244QE1m — PRO Buenos Aires (@probuenosairesp) March 18, 2025

La UCR que conduce Maximiliano Abad, que tiene ocho bancas, no estaría dispuesta a sentarse. La posición predominante en ese bloque es de no quitar las PASO, al menos hasta saber cómo será el calendario electoral completo y bajo qué escenario político. Es el espacio que se bajó del encuentro que se iba a organizar en La Plata junto al PRO para presentar un alternativa al kirchnerismo pero que decidió no hacerlo después de la reunión de Ritondo y Santilli en la Casa Rosada.

El otro bloque radical, que tiene siete bancas, tampoco tomó decisiones y espera reunión que sus representantes tendrán el miércoles. Además, observan con atención qué conducta tomará el oficialismo. La bancada dialoguista Unión Renovación y Fe de nueve diputadas y diputados no tiene definido qué hará este jueves, aunque es uno de los que pidió eliminar las primarias. En principio, alguien de ese espacio aseguró que se sentarían, aún sin saber qué proyecto se tratará y de qué manera. El acompañamiento de este sector no está confirmado.