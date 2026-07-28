Todo préstamo del FMI es político: el subtexto de Kristalina Georgieva

La rosca siempre está. La rosca. El Fondo Monetario Internacional ( FMI ), sobre todo cuando se trata del candente expediente argentino, no es la excepción, como quedó en claro con las definiciones –unas cuantas paladas de cal y otras tantas de arena – que dejó este lunes la visitante Kristalina Georgieva .

La exposición del Fondo a la Argentina es mayúscula y constituye una bomba de tiempo tanto financiera como política.

Así surge del carácter ajeno a toda su reglamentación del masivo préstamo de 2018 en auxilio político de Mauricio Macri , así como del de 2025 en respaldo del proyecto de Javier Milei , todo tamizado, en sendas presidencias, por las imposiciones de Donald Trump .

Del párrafo anterior surgen las dos patas de la pinza que aprieta a la economista búlgara: la necesidad de reducir vulnerabilidades de un organismo que concentra en la Argentina nada menos que un tercio de sus préstamos totales y las presiones de la Casa Blanca para seguir usándolo como un instrumento en su proyecto de alinear a toda la región.

Si las elecciones de octubre en Brasil serán la primera y conflictiva parada de esa estrategia de la extrema derecha trumpista –allí no necesita al Fondo, sino otro tipo de artes y torsiones–, las de Argentina en 2027 podría ser la definitiva.

La migraña argentina del FMI

Alrededor del 33% del dinero que el FMI mantiene prestado se concentra en la Argentina, por un monto de 57.000 millones de dólares, Macri y Milei mediante, claro, y en ambos casos con la omnipresencia de Toto Caputo.

Kristalina Georgieva y Toto Caputo.

Para encontrar al segundo del ranking de deudores hay que ir a Ucrania, un país en guerra desde hace cuatro años, aunque el monto es mucho menor: 14.500 millones de dólares. Luego, todos por debajo de los 10.000 millones, aoarecen Egipto, Pakistán y Ecuador.

Eso explica que, en medio de elogios al ajuste de Milei y Caputo, Georgieva haya advertido que no habría nuevos desembolsos de dinero fresco para la Argentina en el 2027 electoral.

Sí, corresponde el uso del potencial.

La orden para Santiago Bausili

Decir "no" es para Georgieva una necesidad que surge de un frente interno en el que Estados Unidos es decisivo, pero en el que no define por sí solo.

Ese país cuenta en el Directorio con el 16,49% de los votos, a lo que debe sumarse lo que puedan aportar los gobiernos que orbitan a su alrededor. Sin embargo, no es despreciable lo que juntan otras naciones que quieren reducir con urgencia la exposición del organismo a nuestro país, entre los cuales se cuentan Japón –6,14% de los votos–, China –6,08%–, Alemania –5,31%–, Francia –4,03%–, Reino Unido –también 4,03%–, Italia –3,02%–, India –2,63%–, Rusia –2,59%– y Brasil –2,22%–.

Luiz Inácio Lula da Silva y Xi Jinping hablaron este lunes por teléfono y el segundo apoyó al brasileño en su pelea por celebrar comicios ajenos a cualquier intervención extranjera. Mensaje para Trump, pero también para Milei, su Regional Managing Director, quien viene de injuriarlo gravemente.

Cabe el uso del potencial en la negativa de la directora gerente a hablar de nuevos préstamos por cuenta del sobreendeudamiento extraestatutario de la Argentina, pero también porque el año que viene la política internacional volverá a jugar fuerte y habrá que ver si Trump, incluso uno acaso debilitado en lo doméstico y revoltoso en lo externo, acepta mantenerse al margen de lo que pase aquí.

Georgieva fue hábil. "No vemos a la Argentina necesitando financiamiento adicional del Fondo. Incluso en escenarios adversos, veo un gobierno muy comprometido con reconstruir reservas y una estrategia integral para garantizar el acceso al financiamiento durante 2027", dijo.

"La disciplina fiscal es el camino correcto para atravesar este año, el próximo y los desafíos que puedan venir después", añadió.

"Tengo acá al titular del Banco Central: siga comprando", le ordenó al final, con amabilidad, a Santiago Bausili.

¿Y el cuidado del Gobierno para evitar que más compras recalienten la divisa y la inflación?

–Siga comprando.

Una diferencia de enfoque

El problema es que Argentina deberá hacer frente el año próximo –encima electoral– a vencimientos por nada menos que 27.000 millones de dólares. Entre ellos, 4408 millones de dólares de capital y 3256 millones de intereses con el propio Fondo. Como están previstos todavía desembolsos del organismo por 1725 millones de dólares, el saldo neto a pagar queda en 5930 millones.

"Más allá de los montos, (existen) diferencias en la mirada del organismo y del equipo económico sobre el financiamiento. Para el FMI, resulta imprescindible que la Argentina vuelva a los mercados internacionales de crédito. Para el ministro Caputo, eso puede esperar y, de hecho, busca evitarlo", dijo el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

"¿A qué se debe la postura del Fondo? Una de las hipótesis es que considera que continuar incrementado los niveles de deuda senior –con prioridad de cobro–, podría entorpecer futuras colocaciones con acreedores privados. Para Caputo, en cambio, el mensaje del programa financiero, de 'no necesitar al mercado internacional', permitiría bajar el riesgo país y, aunque el programa pretende mostrar lo contrario, lograr con ello acceso al crédito internacional", añadió.

Deuda senior es la que se contrae con organismos como el Fondo y otros multilaterales, que es la que prefiere tomar hoy Caputo para no convalidar tasas extravagantes en el mercado. El problema es que los inversores privados cobrarían el saldo de lo que le quede al país después de satisfacer a esos acreedores VIP.

La dificultad, en definitiva, es que, aunque el riesgo soberano bajó fuertemente a lo largo de esta administración, sigue excluyendo a la Argentina del mercado voluntario, lo que por ahora impide renovar vencimientos como pretende Georgieva.

Fuente: Ámbito Financiero.

¿Será posible para el Gobierno eludir las tensiones esperables justo en el año electoral y conseguir entonces el acceso que todavía no logra?

¿Peras al olmo?

La visita de la jefa del FMI a Vaca Muerta, prevista para este martes, resulta sintomática: allí donde le muestren petróleo y gas fluyendo, ella sólo verá dólares que pueda hacer caja para calmar su frente interno.

El tono general de sus declaraciones fue muy elogioso respecto del rumbo de Milei: dejó aplausos al ajuste, a la desinflación conseguida hasta el momento, a la compresión del riesgo, a la reforma laboral y a la compra de 13.000 millones de dólares para las reservas en lo que va del año, entre otras definiciones.

Kristalina Georgieva y Javier Milei.

Sin embargo, pidió más, sin reparar en los efectos nocivos de lo mismo que celebra. Nunca lo hace, lo mismo que sus predecesores y quienes la seguirán.

Entre esas cuentas pendientes resaltó la alta informalidad laboral como uno de los mayores problemas de la economía nacional, el hecho de que el crecimiento económico –no dijo que es muy magro– no llega a la gente de a pie, la existencia de sectores perdedores del modelo, la falta de crédito para las pymes y las familias, y la ausencia de inversión en infraestructura.

Igual no importa: el ajuste manda.

Ese problema llamado "democracia"

El escenario de pesadilla para la directora gerente sería que la Argentina entrara el año próximo otra vez en problemas, que no tuviera acceso a crédito internacional voluntario, que no consiguiera hacer frente a sus vencimientos, que Trump presionara por nuevas ayudas y, sobre todo, que existiera la posibilidad de que el peronismo volviese al poder.

Axel Kicillof tendría entre sus prioridades como eventual presidente renegociar ampliamente la deuda con el FMI y Máximo Kirchner presentó este lunes mismo en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que cualquier acuerdo con el Fondo deba pasar por el Congreso.

Así, no sorprende que en el cierre de su conferencia de prensa, la visitante haya dejado una arenga de campaña, casi un ruego, equivalente al de Milei a favor de Flávio Bolsonaro en Brasil, aunque bastante más elegante.

–Entonces, ¿los argentinos presentes en esta sala están listos para para ser perseverantes, porque no voy a ser yo, van a ser ustedes? ¿Pueden ustedes, los argentinos, ser perseverantes para transformar el país? –preguntó la búgara.

–Yes! –respondió, entusiasta, una funcionaria de Economía.

Georgieva sonrió y se fue, pensativa.