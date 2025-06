Buenos Aires: los nombres del acuerdo LLA-PRO en la Octava sección electoral

La Octava pondrá en juego sus seis bancas en la Cámara de Diputados , hoy ocupadas por Ariel Archanco , Lucía Iáñez y Juan Malpeli , de Unión por la Patria (UP); Julieta Quintero Chasman , Fabián Perechodnik ( PRO ) y Claudio Frangul ( UCR ). La gran apuesta de LLA es conseguir uno o dos lugares en la cámara baja, mientras que el desafío del PRO es mantener alguno. El radicalismo deberá encontrar un lugar para sostener lo que tiene y el peronismo , evitar romperse si no quiere sufrir una paliza.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/llalaplataok/status/1921356354297413942&partner=&hide_thread=false Este sábado vivimos una triple jornada territorial de la mano de @JuanesOsaba y @Matiasdeu que refleja con hechos lo que venimos diciendo: no hay que contar lo que pasa, hay que estar donde pasa.



Arrancamos la mañana en Los Hornos, sumando vecinos desde los puestos de… pic.twitter.com/P41vlXJwSQ — La Libertad Avanza La Plata (@llalaplataok) May 11, 2025

El PRO maneja la tesis de que LLA podría no reconocerle en la negociación política haber gobernado ocho años La Plata y empezar a limar al espacio para debilitarlo pensando en 2027. Asimilan la lógica de LLA a la de La Cámpora, en virtud de que los armadores del gobierno pretenderían encabezar en todas las secciones y negociar lugares abajo. Es una opción que, admiten, no sería ilógica, excepto en algún distrito donde el PRO pueda tener un mejor candidato. El ejemplo es Mar del Plata, cabecera de la Quinta, donde gobierna Montenegro.

Los nombres de La Libertad Avanza en la Octava sección

El primer apellido que sale es el de Carolina Piparo, la diputada que fue candidata a gobernadora en 2023 y está decidida a dar la pelea 2027 por la intendencia de La Plata. Una parada en la Legislatura bonaerense es una opción, sobre todo pensando en la paridad de género para las listas, y en que los otros apellidos libertarios que suenan son todos de hombres. Es uno de los nombres más fuertes para pelear la Octava. Como contra, hay quienes admiten que tiene una imagen negativa alta como para encabezar una boleta y que no pertenece a la orgánica del partido.

Piparo.JPG Carolina Piparo.

Una opción podría ser incluir en la nómina a alguien de su espacio -que en La Plata tiene dos concejales- y que ella busque la renovación en el Congreso. Suena el excandidato a intendente libertario de La Plata Luciano Guma. Así crecerían las chances de Juanes Osaba, coordinador seccional de LLA en la Tercera, Sexta y Octava, un hombre del armado del presidente del partido bonaerense, Sebastián Pareja. Cerca suyo indican que será la cabeza de la lista 2025.

Los nombres del PRO en la Octava sección

El nombre más fuerte del PRO es, naturalmente, el del exintendente Julio Garro. No obstante, es casi un hecho que no jugará en este turno electoral, a no ser que el escenario cambie demasiado. Reconocen en el espacio que sería más fácil poner a alguien que arranque de cero y que no pague el costo político de tener una imágen negativa alta (mismo caso que Piparo).

Allí asoman dos nombres que en los últimos meses estuvieron trabajando con otros sectores y tratando de mantener con vida al PRO después de la derrota de 2023: Julieta Quintero Chasman y Juan Martínez Garmendia. La primera ingresó a Diputados en 2021 y buscará la renovación. Es una dirigente que responde al armado de Diego Santilli, quien viene propiciando la convergencia con LLA desde el minuto cero. Garmendia es concejal del armado de Cristian Ritondo, y habrá que ver si busca un lugar en la nómina provincial o continuar en el Concejo.

Quintero.jpg Julieta Quintero Chasman.

Otro nombre que aparece, también vinculado a la paridad de género, es el de Carolina Barros Schelotto, quien ya fue diputada provincial entre 2017 y 2021, en el bloque de JxC que compartió con Piparo, Diego Rovella y Guillermo Bardón, todos por la Octava. Si bien está alejada de la política y no integra ninguna mesa, su apellido vuelve a sonar.

Lo cierto es que el acuerdo no está cerrado, más allá de que parte de la dirigencia opositora se apresure a anunciarlo. Cuando ello suceda, habrá que ver cómo calza esa síntesis en cada sección electoral, según qué apellidos y qué estructura pueda poner cada fuerza sobre la mesa de negociación. Contemplando, además, que de ese aparato podrían ser parte la UCR y dirigentes vecinalistas. Allí habría aún menos lugares.