Diego Santilli se prueba el traje de candidato de una alianza entre el PRO y la LLA

Con al menos tres reuniones privadas en la Casa Rosada , y otras numerosas jugadas a fondo a favor de la agenda libertaria en sus redes sociales, Diego Santilli le hizo saber a su tropa política que no quiere ser candidato del PRO si el partido que conduce Mauricio Macri no acuerda con la LLA. El diputado va a todo o nada con Las fuerzas del cielo y es el principal militante de una fusión bajo las condiciones que pregona el oficialismo .

En el PRO perciben hace tiempo que Santilli está muy entusiasmado con Las Fuerzas del Cielo. Algunos de sus afiliados creen que por eso no estuvo en la mesa ejecutiva nacional del partido del jueves, el día en el que se definió dar una respuesta a Milei sobre su idea de conformar un acuerdo electoral, y por la misma razón Macri tampoco lo designó como interlocutor válido con el gobierno , como sí lo hizo con Cristian Ritondo y Soledad Martínez , dos de sus principales espadas políticas.

Con sus matices, el cuarteto coincide con Santilli en la necesidad de avanzar en un acuerdo electoral y también en su rechazo al líder del PRO, a quien ven desorientado con la actualidad política.

Por esto, y por su fuerte instalación para - eventualmente - poder disputarle el territorio al kirchnerismo en la madre de todas las batallas es que en Balcarce 50 suelen hablar muy bien de Santilli. Eso pese a que no lo acompaña la totalidad de la tropa territorial que tenía en la campaña del 2021. Incluso, dentro del grupo de los incondicionales de la actualidad hay quienes ya le avisaron que si hay un acuerdo con Milei se irán a otro espacio.

Dos integrantes del santillismo se fueron mucho antes del fracaso del proyecto de Juntos por el Cambio: Noelia Ruiz, que fue diputada y candidata de Santilli es hoy directora del Comité Ejecutivo del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva; y Manuel Vidal, presidente de La Generación, un espacio que buscaba ser semillero de dirigentes PRO para Horacio Rodríguez Larreta, es otro de los habituales colaboradores externos en la Casa Rosada. Ambos reportan ahora a Caputo.

PWU34SELYVCZ3LVH3XKYBCAYYA.jpg Parte de la tropa de Diego Santilli.

Pero el caso más paradigmático quizá sea el de Martiniano Molina. El diputado provincial le hizo saber a Santilli y a parte del equipo del que todavía es parte su deseo de renovar su banca, siempre y cuando su nombre no esté en una boleta de La Libertad Avanza. Tampoco tiene intenciones de volver a disputar la intendencia en 2027, pese a que Mayra Mendoza no podría ir por un tercer mandato ante la vigencia de la ley que pone límites a las reelecciones ."Voy a estar donde me necesites, pero sin dejar de lado mis convicciones", fue una de las frases que le dijo Molina al diputado, según reconstruyó este medio.

Aún si el exintendente, quien tiene una gran instalación pública y un alto grado de imagen positiva en buena parte del conurbano, cambiara de opinión y aceptara ir dentro de una nómina libertaria, su jefe político encontraría una dificultad entre las aspiraciones de Molina y los acuerdos con LLA: el principal referente de la Tercera sección electoral es Nahuel Sotelo, el secretario de Culto y Civilización que también aspira a encabezar una boleta seccional este año como paso previo a su ambición de disputar la intendencia en 2027.

Las razones de la postergación de un acuerdo

Las intenciones de Santilli de pasarse al oficialismo están tan firmes como las de la Casa Rosada de recibirlo con los brazos abiertos. "Conociéndolo a Santiago lo va a querer a Diego en Interior", comentó un dirigente que interpreta bien los movimientos del asesor.

Sin embargo, por un sinnúmero de otras cuestiones políticas, la formalización del pase se retrasa. En principio, por las propias indefiniciones de la cúpula del PRO de la cual Santilli todavía es parte, pero también porque el propio diputado rechaza firmar cualquier tipo de acuerdo sin que antes le den ciertas garantías de que se respetarán los intereses de cada uno de los dirigentes que le responden.

Algunos de ellos ya están ubicados y otros tienen cargos legislativos. José Luis Acevedo, el expresidente de UASA que oficiaba de anfitrión de los asados de rosca larretista en pleno 2023, es el presidente de Corredores Viales, y Ezequiel Galli, exintendente de Olavarría, hoy es uno de los armadores libertarios en la Séptima sección electoral y también tiene despacho en el mismo edificio que Acevedo.

Pero el santillismo no se queda ahí. Está toda la amplia mesa que fue a comer el asado de fin de año a La Calesita, una parrilla clásica de Vicente López, entre los que estaban Agustín Forchieri, mano derecha de Santilli y presidente de un bloque de 13 bancas en la Legislatura bonaerense, de los cuales cuatro le responden de manera directa.

Además de Molina, están los diputados Martín Endere, Fernanda Antonijevic y Gustavo Coria. ¿Estarán dispuestos a pasarse a la bancada de 13 que conduce Agustín Romo? Si bien es una pregunta todavía sin respuesta, quizá apresurada en el inicio del año electoral, en la administración libertaria se entusiasman cada vez más con hacerle la vida imposible a Axel Kicillof, porque si algo dejó en claro El Jefe es que está dispuesta a armar un gran frente electoral en la provincia de Buenos Aires para ganarle al peronismo su principal bastión político.