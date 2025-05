Acuerdo LLA, PRO ¿y UCR?: el frente anti-Kicillof abre una grieta en el radicalismo de Buenos Aires

Contingencia.avif La conducción de contingencia de la UCR en Buenos Aires.

Con La Libertad Avanza, ni a la esquina

El espacio referenciado en Lousteau, que en la provincia se denomina Futuro Radical, fue fuertemente crítico de la gestión Milei, por lo que sigue sosteniendo públicamente que con LLA no puede llegar a ningún acuerdo. Es un espacio que no reniega de lo que alguna vez fue Juntos por el Cambio y afirma que con el PRO y otras fuerzas que no sean LLA o el kirchnerismo, no tiene problemas en sentarse a dialogar.