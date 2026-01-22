PUESTO POR PUESTO

Axel Kicillof oficializó a una dirigente de Mario Secco al frente del Puerto La Plata

La exdiputada Susana González reemplaza a José María Lojo, otro funcionario afín al intendente de Ensenada. El Astillero sigue sin autoridades designadas.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Susana González.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, designó a la exlegisladora provincial Susana González al frente del Puerto La Plata, en reemplazo de José María Lojo. Ambos dirigentes responden al intendente de Ensenada, Mario Secco. Aunque González venía ejerciendo esa función desde hace algunas semanas, el cargo quedó confirmado con el decreto publicado este jueves.

El expediente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, firmado por el gobernador bonaerense , tramita la aceptación de la renuncia de Lojo como miembro del Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata, y la designación en su reemplazo de González.

Lojo dejó sus funciones el 11 de diciembre y enseguida la exdiputada comenzó las tareas de transición para la administración del puerto, por lo que la oficialización con el decreto es una formalidad. Todavía se aguarda por la designación para la administración en el Astillero Río Santiago.

Susana González, diputada provincial
Susana González, la nueva presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata designada por Axel Kicillof.

Respecto al Astillero, este miércoles sus trabajadores marcharon a la Gobernación para pedir por mejores condiciones laborales y salariales, lo que terminó con algunos incidentes sobre la calle 6 de la capital bonaerense. La institución está funcionando con una presidencia interina desde que Pedro Waseijko renunció a su cargo. Por el momento, no hay definiciones sobre quién será la persona designada por Kicillof.

Quién es Susana González, la elegida de Axel Kicillof

Susana González es abogada graduada en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y una histórica dirigente del intendente Secco, alineado por completo a la estructura política de Kicillof y miembro del MDF. Fue secretaria de Seguridad en Ensenada y luego, desde 2017, diputada provincial por la Tercera sección electoral.

González fue una de las principales espadas legislativas del MDF durante el año pasado en medio de la división del peronismo que, si bien no rompió el bloque, quedó dividido entre el kirchnerismo, el MDF y el Frente Renovador. Durante 2025 el kicillofismo trabajó por el desdoblamiento electoral que finalmente resolvió el gobernador, la suspensión de las PASO y el corrimiento de los plazos electorales que había solicitado la Justicia electoral.

Temas
PJ bonaerense
PERONISMO EN LLAMAS

PJ bonaerense: día por día, el fixture de la pelea Kicillof vs. Kirchner por el control del partido

Entre este miércoles y los comicios del 15 de marzo, el cronograma electoral tiene trece fechas. Clave: el 8 de febrero se define si hay unidad o internas.

