Reforma laboral: la CGT se enreda en la grieta interna mientras avanza el proyecto de Milei en el Congreso

A una semana de las sesiones extraordinarias, la CGT enfrenta presión de sectores críticos que reclaman más acción contra la reforma laboral mientras, puertas adentro, se instala la idea de que el gobierno logrará reunir los apoyos necesarios para aprobar el proyecto.

En la sede de Azopardo circula un diagnóstico que preocupa. Pese a lo que salió a instalar en las últimas horas , el gobierno se encamina a conseguir los votos que le faltan para aprobar la reforma laboral durante las sesiones extraordinarias que arrancan el 2 de febrero.

La percepción se replica en distintos espacios del peronismo y la central obrera, donde admiten que será difícil bloquear el proyecto que impulsa el Ejecutivo con el apoyo de gobernadores dialoguistas y sectores de la oposición.

SESIONES EXTRAORDINARIAS El temario de Milei, en peligro: dudas sobre la reforma laboral y la ley de glaciares, a su suerte @PConurbano https://t.co/cPsoh86MSi

La evaluación genera ruidos puertas adentro. Sectores críticos, con referentes como Abel Furlán de la UOM , vienen reclamando endurecer la postura y multiplican los cuestionamientos a una estrategia que consideran insuficiente. La presión se intensifica sobre el triunvirato que integran Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello , desde donde ratificaron la idea de convocar a un paro general si el proyecto llega al Senado sin cambios.

Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, salió al cruce este lunes de las críticas internas de Furlán y otros dirigentes del sector combativo. "Las miradas en la CGT sobre el modo de acción y sobre cómo conseguir los objetivos por supuesto que son muchas. Yo soy de los que piensa que para adentro de la CGT tiene que haber mil voces, pero para afuera una sola", dijo en declaraciones radiales.

Sola hizo referencia al metalúrgico Furlán, que la semana pasada reunió a más de 25 gremios industriales combativos para reclamar avanzar con medidas de fuerza. El integrante del triunviro dijo que es "el camino que toma alguien que no está dentro del Consejo Directivo de CGT". "No puedo decirle que lo hagan de un modo u otro. Las puertas están siempre abiertas... Pero la estrategia y la táctica de la CGT es una sola, adentro del Consejo Directivo", agregó.

Plan de lucha contra la reforma laboral

La conducción cegetista seguirá apostando a una estrategia de negociación y diálogo político para intentar conseguir los votos. Esta semana se convocará al Consejo Directivo para definir los próximos pasos. La idea es redoblar esfuerzos en la rosca con senadores y gobernadores. "Hay que decirles que ellos tienen la suerte de los trabajadores en las manos", enfatizó Sola.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2014797186962227512?s=20&partner=&hide_thread=false #Protesta El gastronómico Luis Barrionuevo hizo un encuentro en Mar del Plata, un día después del reclamo de Furlán y los industriales que empujan un paro urgente



https://t.co/zx5w7BjXdS

@Joseima pic.twitter.com/cAsgTASpKj — LETRA P (@Letra_P) January 23, 2026



En ese marco, este lunes Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT, desmintió de manera categórica cualquier acuerdo con el gobierno y aseguró que la central obrera dará la "pelea política y sindical" para frenar un proyecto que considera perjudicial. "Lo que está diciendo Diego Santilli, que la CGT tiene un acuerdo con el Gobierno sobre el proyecto de ley, no es así, no existe, es una falacia, es una mentira. No hemos negociado ni acordado nada con el Gobierno. Lo dijimos públicamente y se lo transmitimos a los gobernadores", enfatizó el dirigente del Vidrio, que no descartó medidas de fuerza: "Vamos a usar todas las herramientas que tengamos: movilización, paro, no descartamos nada".

La estrategia en el Congreso

En el plano parlamentario, en las últimas horas empezó a tomar fuerza la idea de que el peronismo presentará un dictamen de minoría con su propio proyecto de reforma laboral y luego, en el recinto, votará en contra de la iniciativa gubernamental. Lo hará como una forma de sentar postura, más que de articular un rechazo efectivo.

El debate sobre la reforma laboral en el Congreso está cada vez más cerca. Las sesiones extraordinarias arrancan el 2 de febrero y el oficialismo confía en aprobar la iniciativa a mediados de mes. La CGT enfrenta así dos frentes simultáneos: contener la presión de los sectores más combativos de su propia estructura mientras gestiona una derrota parlamentaria que considera cada vez más probable.