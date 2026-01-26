Ley penal juvenil: Javier Milei acepta pedidos de la oposición para sumar un éxito legislativo

La primera reunión de la mesa política del Gobierno dejó un anuncio: en febrero, el Congreso retomará el debate para modificar la ley penal juvenil. Según confirmaron a Letra P fuentes legislativas, llevarán al recinto un texto similar al dictamen del invierno, que bajó la edad punible a 14 años. Javier Milei quiere un triunfo legislativo a comienzos de 2026.

Es por eso que en el oficialismo de la Cámara baja aseguran que el Presidente estaría dispuesto a aceptar las modificaciones que el despacho hizo al proyecto original, en el que se reducía la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. El anuncio se tomó tras una reunión en la que participaron Karina Milei , Manuel Adorni (jefe de Gabinete), Diego Santilli (ministro del interior), Luis Caputo (ministro de Hacienda), el asesor Santiago Caputo ; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt ; y los referentes legislativos: Patricia Bullrich (Senado) y Martín Menem (Diputados).

Como explicó Letra P , la mesa aceptó que la agenda legislativa se complicó y tal vez no haya éxitos en febrero. Es que Milei aún no define si aceptará los reclamos de modificaciones que hizo la oposición a la reforma laboral y a la ley de glaciares, dictaminadas en el Senado .

Bullrich prometió tratar ambos proyectos en el recinto el 10 u 11 del próximo mes, pero sin los números garantizados para aprobarlos, la sesión podría demorarse. En ese contexto, la mesa política entendió que febrero necesita un festejo libertario en el parlamento.

En el oficialismo reconocen que precisan recuperar la imagen del oficialismo en el Congreso tras la tímida celebración del Presupuesto en diciembre, cuando Milei intentó sin éxito derogar la ley de emergencia en discapacidad y el aumento del presupuesto universitario.

La edad límite que acepta Javier Milei

La reforma de la ley penal juvenil fue enviada por Milei en julio de 2024, con una reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. Los debates fueron coordinados por Laura Rodríguez Machado, por entonces diputada del PRO y a cargo de la comisión de Legislación Penal. Desde diciembre integra La Libertad Avanza (LLA), donde arribó a través de Bullrich.

El dictamen recién llegó en mayo de 2025, pero la oposición forzó cambios. La edad se redujo a 14 años; y los menores sólo podrán estar 15 años tras las rejas. El texto original decía 20. También se contemplan medidas paliativas antes de la prisión, obligatorias cuando las penas sean menores a tres años.

El despacho fue firmado por LLA, UCR, PRO y Encuentro Federal (ahora Provincias Unidas). Con disidencias, adhirieron la Coalición Cívica y el extinguido Democracia para Siempre (UCR crítica). Una particularidad es que el massismo estaba de acuerdo y por eso sus representantes fueron reemplazados de la Comisión por otros miembros de Unión por la Patria (UP), que inevitablemente se dividirá en el recinto.

Si bien desde la Casa Rosada filtraban este lunes que se intentaría insistir con el proyecto original, fuentes de LLA conformaron a Letra P que por ahora no es una opción. "Si tenemos consenso para que sea de 14 años no vamos a cambiar para perder", garantizaron.

¿Pagan las provincias?

El costo fiscal fue un debate inconcluso e inclusive algunos voceros del Congreso creen que fue el motivo de que el dictamen no haya llegado al recinto. El mismo contempla condiciones de alojamiento, con dependencias “especialmente acondicionadas” y los menores no podrán convivir con mayores, por lo que, se descuenta, será necesaria una inversión en las alcaidías.

Algunas voces de LLA explican que el mayor desembolso deberán hacerlo los gobernadores, porque son quienes tienen las cárceles en las que se alojan los presos por delitos simples, que son los que suelen cometer los menores.

“Deberán poner la plata: si no lo hacen, que lo expliquen”, sostuvo ante Letra P un referente del oficialismo en estos temas. La polémica se agravó porque como la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sólo mide impacto fiscal nacional, consideró que la norma no tendría costo de su aplicación.

El triunfo más buscado

El debate de la reforma penal juvenil comenzará la semana que viene y será necesario constituir otras comisiones, como la de Justicia y la de Familia, Niñez y Juventudes. Legislación Penal estará a cargo y Rodríguez Machado volverá a coordinar los debates.

Si bien el dictamen se firmó el año pasado, al haber cambio de composición de la cámara caducó y, por lo tanto, se pondrá a consideración el texto original enviado por Milei, con 13 años como edad punible.

En el oficialismo reconocen que aceptarán los pedidos de la oposición y así no habrá otra alternativa que fijar la edad en 14, aún cuando algunos de los homicidios más resonantes de los últimos días hayan sido protagonizados por personas más jóvenes.

“Necesitamos un éxito legislativo y para eso tomará el grueso del dictamen de hace un año. No habrá modificaciones. Estamos más bilardistas que nunca”, sostuvo ante Letra P un vocero del oficialismo.

El plan del gobierno es tener este tema en Diputados el 11 y que el Senado lo convierta en ley antes del 1 de marzo. Tal vez sea la única norma que haya en las extraordinarias, una cosecha menor a la de hace un año, cuando los bloques libertarios eran más chicos. Toda una curiosidad.