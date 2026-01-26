A LA CONQUISTA DE BUENOS AIRES

Javier Milei en Mar del Plata: promesas de campaña y guerra de hinchadas en la previa de la Derecha Fest

Caminó 150 metros por el centro comercial de calle Güemes y habló desde una camioneta. Militantes violetas lo vivaron. Opositores le gritaron “vendepatria”.

Por Letra P | Periodismo Político
Javier Milei y su hermaa Karina en Mar del Plata

El presidente Javier Milei desembarcó este lunes por la noche en Mar del Plata, primera parada bonaerense de 2026 del Tour de la Gratitud y de la campaña permanente camino a la reelección en 2027. Caminó por la calle Güemes y prometió cumplir sus promesas proselitistas antes de mitad de año. Fue vivado por la militancia libertaria, pero también recibió abucheos de opositores que le gritaron “vendepatria”.

El Presidente tuvo el primer contacto con la militancia de La Libertad Avanza en la entrada del Hotel Hermitage, donde ingresó junto a su hermana Karina Milei minutos antes de encabezar la recorrida por el centro comercial.

“¡Presidente, presidente!”, corearon los simpatizantes del jefe de Estado detrás del cordón de seguridad, mientras que desde otro sector, también nutrido, le gritaban “vendepatria”. Hubo algunos forcejeos de militantes opositores con la Policía.

En medio de un férreo operativo de seguridad, Milei se bajó del auto oficial con su clásica campera negra, saludó a los manifestantes a pura sonrisa y hasta firmó camisetas.

En la comitiva presidencial estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el diputado Sebastián Pareja y el ministro de Interior, Diego Santilli.

Guerra de cánticos por Javier Milei

“Olé, olé, olé, olé, Javooo, Javooo”, pronunciaron sus simpatizantes, que vivaron su llegada antes de entonar las estrofas del Himno Nacional.

“¡Tienen miedo, los kukas tienen miedo!”, desafiaron los oficialistas a los manifestantes opositores que también lanzaban consignas contra el presidente y lo abuchearon.

Frente al gentío que se amontonó en el lugar bajo la garúa, el mandatario dio un discurso con un megáfono desde la caja de una camioneta. Lo rodeaban Karina, Pareja y Santilli.

La Libertad Avanza pisa la Quinta

“Quiero darles las gracias porque allá en septiembre, cuando tuvimos el traspié, en esta sección ganamos, y fue base de la reconstrucción en la provincia de Buenos Aires. Quiero darles las gracias por habernos acompañado”, hizo un guiño a la militancia de la Quinta sección, donde General Pueyrredón (Mar del Plata), el distrito gobernado a control remoto por Guillermo Montenegro, dirigente del PRO con camiseta violeta.

El Presidente subrayó el cumplimiento de los compromisos asumidos durante la campaña y el rumbo económico del Gobierno: “Estamos cumpliendo todas las promesas; todas las promesas que hice en campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año”, sentenció.

Mencionó el “Presupuesto con déficit cero” y aseveró que “se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros”. Asimismo, hizo referencia a la Ley de Inocencia Fiscal e hizo alusión a las reformas impulsadas en el Congreso. “Tenemos dictamen para la ley de glaciares y para la modernización laboral, dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables que van a permitir que Argentina vuelva a ser grande nuevamente”, vociferó el jefe de Estado.

Milei anunció además nuevas iniciativas legislativas que serán enviadas al Congreso en el marco de las sesiones extraordinarias. “Esto no se queda acá, para estas sesiones extraordinarias vamos a estar enviando el proyecto de ley de la baja de la edad de imputabilidad para los menores que delinquen, porque en Argentina ‘el que las hace las paga’, y delito de adulto, pena de adulto”, afirmó.

