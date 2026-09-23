Discapacidad: La Libertad Avanza cedió ante los aliados y quedó a un paso de terminar con la emergencia

La Libertad Avanza (LLA) logró este miércoles un dictamen de mayoría sobre su proyecto para terminar con la emergencia en Discapacidad. Por presión de los aliados incorporó los derechos al sector que Javier Milei eliminó en la ley de Presupuesto , pero aun así deberá buscar votos en el recinto para imponerse. El debate sería el 7 de octubre.

Los despachos se firmaron durante el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Discapacidad de Diputados , que fue emplazado en el recinto para definir el futuro del sector. El oficialismo logró el más numeroso, con 42 firmas. Respaldaron la UCR, el PRO y Producción y Trabajo (San Juan). También suscribieron en disidencia el MID, representantes de Neuquén y de Argentina Federal, la bancada que comparten Misiones y Salta. Quedaron al filo de los 129 votos necesarios para el cuórum.

Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella , representantes de estas provincias, fueron quienes mayores exigencias tuvieron y quedaron con reclamos para el recinto. Solicitan garantizar en forma más explícita la continuidad de derechos vigentes, como la indexación de las prestaciones y continuidad de las pensiones.

Las diputadas Laura Rodríguez Machado y Silvana Giudici lideraron las negociaciones por LLA. Confirmaron hasta el hartazgo que la discapacidad no perderá ningún derecho vigente. El proyecto para pedir la continuidad de la emergencia tuvo 36 firmas. Suscribieron Unión por la Patria (UP), Provincias Unidas (PU), la izquierda y el monobloque de Catamarca.

Como anticipó Letra P , el dictamen del oficialismo tomó la mayoría del contenido de la emergencia, pero excluyó esa definición. El cambio llamó la atención, porque se produjo a menos de una semana de la presentación del Presupuesto 2027, que elimina la totalidad de esos derechos. El texto que envió el Presidente elimina el sistema de prestaciones tal como funcionaba hace tres décadas.

Para el peronismo, las concesiones que hizo LLA son una trampa para incumplir obligaciones sin riesgo jurídico. "No hay ningún expediente parlamentario en el que los diputados de LLA propongan esto. Se dieron cuenta de que era lo único que tenían para evitar la emergencia. ¿Qué juez le va a hacer lugar a un reclamo si se firma un dictamen para terminar con la emergencia?", se preguntó Germán Martínez de UP.

El discurso de la oposición fue en el mismo tono: la desconfianza en un giro tan brutal de la bancada libertaria, que hace un año negaba los derechos de las personas con discapacidad. Tal fue así que los valores del nomenclador estuvieron un año sin actualizarse.

"Tenemos un compromiso de las organizaciones para continuar con la emergencia y las ratificamos. No confiamos en este Gobierno. No se nos escapa que la visita del papa León XIV tuvo a cargo esto", sostuvo Juan Marino, de UP. María Laura Zigarán (PU), aportó una hipótesis: sostuvo que, como el proyecto en tratamiento de un expediente, no puede haber un dictamen con otro contenido.

La nueva etapa libertaria

El dictamen de LLA incluye la mayor parte del contenido de las leyes vigentes, que el oficialismo ratificó a viva voz, aunque para algunos aliados hay redacciones ambiguas que pueden dar lugar a interpretaciones diversas. Un caso es la actualización del nomenclador, el cuadro de valores para las prestaciones que rige desde hace tres décadas.

El despacho sostiene este sistema, que Milei propone eliminar en el Presupuesto. Cita la incorporación de este esquema a la ley de emergencia, pero no es explícito en que será indexado por inflación, como dispuso esa norma. Cuando enumeró los aspectos centrales de la propuesta, Machado tampoco fue clara en este tema.

La diputada por Córdoba garantizó que "no habrá regresividad de los derechos", como obliga la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. "Sostenemos el beneficio de la pensión contributiva y la consideramos compatible con un ingreso límite". El dictamen sostiene los dos salarios como tope, como rige desde este año. El aporte es del 70% de la jubilación mínima.

El dictamen de LLA sostiene los beneficios impositivos para las empresas que contraten y se ratifican "la universalidad y homogeneidad de aranceles y establecemos su correspondiente actualización", prometió la legisladora, sin dar detalles de si será mensual, como hasta ahora.

Prometió además que habría un pago de las compensaciones, una obligación que nunca se cumplió. El dictamen se completa con capacitaciones a prestadores y auditorías. "A ustedes les gusta la emergencia para gobernar con discrecionalidad. A nosotros no", culminó la diputada.

TRAS LA RENUNCIA DE VILCHES Un exlarretista recomendado por Caputo asumirá en la Secretaría de Discapacidad



Se trata de el contador Pablo Di Liscia. Militó con Larreta y fue parte de la gestión Vidal en Buenos Aires



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Números finos

La oposición rechazó la propuesta de LLA, aunque hubo pocas críticas al contenido. Los cuestionamientos se pusieron sobre la posibilidad de incumplimiento de la norma que se abre con el fin de la emergencia, sobre todo con un presupuesto presentado que tiene un capítulo con el contenido opuesto.

"Me gustaría votar por unanimidad. Pero para eso, necesito que Caputo retire el Presupuesto y le coloque las partidas. No sé si los que están gobernando son los de acá o los de la Casa Rosada", sostuvo Eduardo Valdés, de UP. El oficialismo armó un cronograma intenso. Las nuevas reglas sobre discapacidad se debatirán el 7 de octubre.

La semana siguiente empezará la discusión sobre el Presupuesto, que llegará al recinto de la cámara baja el 4 de noviembre, unos días antes de la llegada del papa. La ley de leyes debería incluir las partidas presupuestarias para cumplir con la discapacidad. En UP dicen que puede haber una trampa: tomar como base los números de 2025 para desactualizar los valores y no cumplir.

Los votos son justos. LLA tiene 95 propios y queda cerca del cuórum, aunque debería ratificar a los aliados que firmaron el dictamen en disidencia y a otros posibles socios, como el bloque de Tucumán o Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y José Garrido (Santa Cruz). La negociación será hasta un minuto antes de votar. Sobra la desconfianza.