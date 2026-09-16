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CONGRESO | SENADO

Zonas frías: el Gobierno ignoró a Alfredo Cornejo y avanzó con un acuerdo para bajar subsidios

Hubo dictamen en el Senado y Patricia Bullrich buscará que sea ley la semana próxima. La UCR de Mendoza no firmó y su gobernador se enfrentó a Milei.

Por Letra P | Periodismo Político
María del Carmen Tetamantti, secretaria de Energía, durante el plenario del Senado. Fue la enviada del Gobierno.&nbsp;

María del Carmen Tetamantti, secretaria de Energía, durante el plenario del Senado. Fue la enviada del Gobierno. 

El Gobierno logró avanzar con la eliminación del subsidio a zonas frías que rige desde 2021: después de tres meses de negociaciones, hubo dictamen en el Senado. No tuvo la firma de la radical Mariana Juri por el rechazo del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien había avalado el proyecto cuando se aprobó en Diputados, pero se arrepintió.

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Ocurre que su provincia será una de las que más tarifazos tendrá si prosperan estos cambios. El despacho tuvo las firmas justas en las comisiones de Presupuesto y Minería, Energía y Combustibles. Colaboraron el oficialismo, Carlos Espínola (Provincias Unidas), Julieta Corroza (Neuquén); Flavia Royón (Salta), Andrea Cristina (PRO) y Carolina Moisés y Guillermo Andrada (Convicción Federal).

El consenso para el recinto no está cerrado. Además de Juri, no suscribieron el santacruceño José María Carambia y la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas). Los números en el recinto están justos pero el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ordenó buscar la mayoría como sea.

Ocurre que la iniciativa reduce los subsidios a una amplia zona del país, achica el costo fiscal y garantiza rentabilidad a las inversiones. "Para que un productor de gas quiera vender a largo plazo debe tener certeza del precio a cobrar", sostuvo la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, una de las expositoras en el plenario que duró menos de dos horas.

La apuesta del Gobierno

El proyecto retoma el beneficio de zonas frías a las regiones que estaban beneficiadas hasta 2021, cuando a partir de una iniciativa de Máximo Kirchner se amplió a otros municipios por ley.

De esta manera, de sancionarse la reforma sólo habría una reducción de tarifas en las provincias patagónicas: Chubut, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego y regiones de Mendoza (Malargüe) y de la punta de San Luis. El resto del territorio de estas dos provincias, si prospera la reforma, quedará fuera del beneficio.

El descuento alcanzará el 50% -actualmente es de 30%-, pero será acotado al consumo. "Es injusto que un usuario del Gran Buenos Aires pague menos por el monto fijo, que es similar en todos lados", sostuvo Tettamanti.

En Diputados, el Gobierno aceptó algunos cambios al dictamen. La tarifa especial para sectores vulnerables continuará. Seguirá para quienes tengan hasta tres salarios mínimos, residan en viviendas sociales o sean veteranos de Malvinas y se suman a los hogares que tengan a una persona con Certificado de Discapacidad (CUD).

De todos modos, con este cambio habrá una suba de tarifas en regiones de Santa Fe, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja. Serán afectada también varias ciudades de la provincia de Buenos Aires, por lo que no será fácil para el Gobierno tener los votos en el recinto.

Gritos finales

Otro aspecto del proyecto es que condona deudas a las distribuidoras de energía con deudas a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). El dictamen extiende el beneficio a las compañías provinciales y municipales, necesarias para tener más votos.

“El problema es que la baja en las tarifas hacía que las distribuidoras no le pudieran pagar a Cammesa. Sin aumento de tarifas, las distribuidoras reducen la calidad de servicios y las inversiones”, sostuvo exsubsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo.

El momento más tenso de la reunión lo aportó el senador Carambia, de Santa Cruz, el único patagónico que no firmó porque entendió que podría haber un eventual tarifazo. “Un vecino de Santa Cruz que pagó $315.000 va a pasar a pagar $500.000 y nosotros si no tenemos gas, nos cagamos de frío", gritó.

Según el senador, este proyecto "es una forma alternativa de aumentar las tarifas que también le da discrecionalidad al Poder Ejecutivo de subir y bajar subsidios”. Tettamanti le respondió. “De ninguna manera va a pasar a 500.000 porque solo aumenta el cargo fijo”, respondió.

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