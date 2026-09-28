El Gobierno quiere aprobar el Presupuesto antes de la visita del papa y revisa partidas para Discapacidad

El Gobierno intentará aprobar en Diputados el Presupuesto 2027 el 4 de noviembre, cuatro días antes de la visita al país del Papa León XIV . Los debates comenzarán el 14 de octubre. Habrá cuatro jornadas con invitados y la firma de dictámenes será el miércoles 28.

Para lograrlo, La Libertad Avanza (LLA) aceptó revisar las partidas sobre discapacidad y adaptarlas al dictamen firmado por LLA al proyecto que elaboró para terminar la emergencia del sector, que será parte de las actividades del pontífice. Una de sus jornadas será en el Cottolengo de Don Orione.

El oficialismo tuvo respaldo en su despacho de los aliados como el PRO, la UCR, los bloques de San Juan y Neuquén, el MID y Argentina Federal (AF). Eduardo Falcone (MID), Oscar Herrera Ahuad (AF) y el larretista Álvaro González presentaron una nota a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) para pedir que especifique si están disponibles los recursos. El trámite debe habilitarlo el diputado libertario Bertie Benegas Lynch .

En LLA están dispuestos a corregir terminologías, pero aseguran que las asignaciones de fondos están claras. Con la lectura inicial de la ley de leyes, en la oposición identificaron una caída real del 13,9% en el programa Incluir Salud, que es la cobertura asignada por el Estado nacional a quienes no tienen una obra social. Tampoco hay un aumento real de las pensiones.

En el oficialismo aceptan que los montos están subestimados y dan una explicación. "Están los gastos estimados. Pero en el artículo 19 del proyecto, se especifica que para las pensiones no contributivas habrá una compensación en la jurisdicción 91. El monto real supera el 21%", aseguran.

#LaPostaDelCongreso Las maniobras de Karina Milei subieron la tensión en Casa Rosada. Impulsó cambios en Discapacidad y rearmó el Presupuesto



Mientras, Bullrich muestra autonomía en el Senado



https://t.co/W5aNerckMz

@mauriCanta pic.twitter.com/5jDukXLZfd — LETRA P (@Letra_P) September 27, 2026

La pelea por el Presupuesto

En el peronismo advirtieron que esta partida puede ser una trampa. El diputado de Unión Por la Patria (UP) Guillermo Michel detalló que la jurisdicción 91 crece de $5,6 a $14,8 billones, de los cuales 7,7 son "sin ley ni criterio" de distribución. "Es una caja para negociar con los gobernadores" y apretarlos con "cambios en la reorganización de las competencias de los distintos niveles de gobierno", sostuvo el entrerriano.

La oposición exige un cambio en la denominación de los subsidios a personas con discapacidad y especificar los montos. Ocurre que en las planillas se indican como "pensiones por invalidez laboral", porque es la denominación que se le vuelve a dar en el capítulo VI del proyecto, como parte de un ajuste que los aliados no están dispuestos a avalar.

El capítulo de pensiones del dictamen de LLA no es claro y sus aliados exigirán revisarlo. Mantiene las condiciones para otorgar el beneficio, que es tener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y cobrar menos de dos salarios mínimos. Pero, a diferencia de la ley de emergencia, la propuesta libertaria no absorbe las de invalidez que están vigentes y consolida un sistema dual, con dos subsidios diferentes.

A estas últimas, además, no les asigna expresamente la cobertura médica de Incluir Salud. Voceros de LLA prometieron revisar estas definiciones. "Se van a hacer modificaciones para que quede una terminología congruente entre el Presupuesto y ley de sostenimiento", prometen. De todas maneras, los aliados que firmaron el dictamen exigen ver números.

HÉROES EN EL AIRE Los gobernadores aliados se suben al avión junto a Milei con destino a París



En plena turbulencia del plan económico, 13 mandatarios provinciales acompañaran al Presidente de la Argentina Week en Francia



https://t.co/OcLiRqjcsH

@dg_lucio pic.twitter.com/cAptjaTCXZ — LETRA P (@Letra_P) September 28, 2026

Rosca en París

Los tiempos obligan al Gobierno a dar respuesta. Los proyectos sobre discapacidad se tratarán en el recinto el 7 de octubre y, si los aliados no consiguen los cambios que quieren, pueden votar el dictamen de la oposición para prorrogar la emergencia. Ese es el peor escenario para la Casa Rosada, donde temen volver a perder litigios judiciales.

Las negociaciones comenzarán esta semana en París, donde se realiza el Argentina Week. Javier Milei y el jefe de Gabinete Diego Santilli compartirán el viaje junto a 13 gobernadores. Se subirán al avión Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Jorge Macri (CABA), Gustavo Sáenz (Salta), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Marcelo Orrego (San Juan).

"Santilli tiene dos tareas: negociar la suspensión de las PASO y empezar a discutir el Presupuesto", confiaron a Letra P fuentes de LLA. Los gobernadores aliados, por ahora, no tienen reclamos. "Los problemas no cambiaron: siguen quedándose con el impuesto a los combustibles, restringiendo obras públicas y se presupuesta un cuarto de los ATN que se recaudan. Pero cada mandatario negocia en forma particular y no hay ánimos de romper", contó a este medio el asesor en estos temas de un jefe provincial que está en París. La principal gestión es por avales para tomar deuda.

Guillermo Michel (Unión por la Patria), referente de la oposición.

Ajuste en las provincias

Michel revisó las planillas y detectó severos ajustes a las provincias. Identificó que la recaudación de impuestos que no llegan a las provincias como el de combustibles (+59,3%, sólo un cuarto para los gobernadores), derechos de exportación (+41,3%) y de importación (+39,2%). "El resto queda en el Tesoro y en fideicomisos que acumulan $1,1 billones sin hacer obra pública: el Gobierno incumple el destino que la ley les fija a esos fondos", denunció.

El entrerriano critica además la escasa obra pública incluida, que equivale a 1,06 billones de pesos. "Es el 1% de lo que reciben las provincias por coparticipación y el 0,07% del PIB", enumeró. Además, el diputado cuestionó que los tres proyectos que lideran son planes con crédito externo, como el de Santa Cruz (aprovechamiento hidráulico), dos rutas para Salta (9/34 y 51); y Buenos Aires, con un complejo penitenciario federal y la autopista Presidente Perón.