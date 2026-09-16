El gabinete de Javier Milei: quiénes ganan y quiénes pierden con el Presupuesto 2027

La motosierra de Javier Milei sigue encendida, pero no pasará por todos los ministerios de forma pareja el año que viene. Toto Caputo estimó en el Presupuesto 2027 que la administración nacional demandará un 36% más de fondos que lo calculado para este año, pero en el gabinete hay claros ganadores y varios perdedores, incluyendo una dependencia que no podrá afrontar la inflación proyectada en el propio proyecto de la ley de leyes.

Tal como figura en la planilla de composición del gasto por jurisdicción, en el mensaje que Economía envió al Congreso para su tratamiento, Caputo repartirá $ 202.101.432 millones a los tres poderes del Estado, cuando el Presupuesto 2026 había estimado que serían $148.069.293 millones.

A pesar de que la inflación promedio es calculada en 21,1%, sólo la jefatura de Gabinete, a cargo de Diego Santilli desde junio, recibirá un incremento por debajo de ese umbral: de los 2.472.327 presupuestados para el corriente año se prevé pasar a $ 2.873.383 millones, una suba del 16%, manteniendo las mismas funciones.

En un limbo quedó el extinto Ministerio del Interior. Lisandro Catalán asumió al frente de aquella dependencia el 15 de septiembre de 2025, el mismo día que Caputo envió el Presupuesto 2026, por lo que esa cartera no había sido independizada de Jefatura de Gabinete al momento de hacer los cálculos. El exfuncionario fue reemplazado por Santilli, quien luego sucedió a Manuel Adorni como ministro coordinador e Interior volvió a ser absorbido por JGM.

El mismo Caputo se pone de ejemplo del ajuste: su cartera es el que menos aumento recibirá, apenas un 10%. De los $ 8.656.198 presupuestados para este año pasó a $9.539.187 para 2027.

El año que viene, la administración gastará más en sueldos. En enero, a través del decreto DNU 931, el Gobierno descongeló los salarios jerárquicos del Ejecutivo, que no sufrían variaciones desde 2024, con la excepción del Presidente y la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Para ministros, secretarios y subsecretarios hubo un aumento de hasta el 123 por ciento.

Los ganadores

En el otro extremo está Justicia. La cartera conducida desde marzo por Juan Bautista Mahiques pasó de los 218.332 millones de pesos presupuestados cuando estaba Mariano Cúneo Libarona a $ 380.938 millones, tal como figura en el texto que será debatido por el Congreso. Es un incremento del 74 por ciento.

Con un récord de pliegues de jueces enviados, que después de años de parálisis el Senado comenzó a aprobar, no sólo el ministro recibirá más fondos: también lo hará el Poder Judicial. Según el Presupuesto 2027, recibirá $ 3.017.277 millones, cuando para este año se habían calculado $ 2.135.209 millones. Es un incremento del 41%. Del total, $ 2.772.428 millones son para sueldos.

También subirá fuerte el gasto en el Ministerio Público: un 68%. Los $ 835.392 millones de este año pasarán a $ 1.400.742 millones. Caputo también le dio un aumento del 67% al Poder Legislativo: de los $ 674.013 millones de 2026 pasan a $ 1.127.046 millones para el año próximo.

Paradójicamente, el ranking de ganadores continúa con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que administra Federico Sturzenegger y es el símbolo de la motosierra. Esta dependencia tiene un presupuesto de $ 25.135 millones. Para 2027 se prevén $ 39.753 millones, un salto del 58%, más del doble que la inflación proyectada por Caputo. En el proyecto que debatirá el Congreso hay $ 5.335 millones en concepto de "rentas de la propiedad". En el texto 2026 ese ítem era de cero pesos.

La misma planilla del anexo, pero correspondiente al Presupuesto 2026, actualmente vigente.

Por debajo del Coloso aparece Karina Milei: Presidencia de la Nación recibirá un aumento del 48%, ya que de los $ 427.271 millones actuales pasará a $ 633.232 millones. Al igual que el caso de Interior, después de que Caputo enviara el Presupuesto 2026, Adorni se llevó la Secretaria de Medios a Jefatura de Gabinete, pero en la actualidad depende de la Secretaría de la Vocería, a cargo de Adrián Ravier, área que volvió a depender de Presidencia.

El resto de los cálculos

El ranking sigue con Salud. Mientras el Presupuesto 2027 propone un mayor ajuste en discapacidad, el caputista Mario Lugones pasará de $ 7.402.959 millones a $ 10.726.832 millones. Y a pesar de la malvinización de la administración mileísta, con promesas de realizar fuertes inversiones como retomar la construcción de la base naval integrada en Ushuaia, el presupuesto del Ministerio de Defensa de Carlos Presti recibirá un incremento del 42%: de $ 5.699.659 millones pasarán a $ 8.066.429 millones.

Un punto menos de suba (41%) recibirá Capital Humano. En términos nominales, sin embargo, el ministerio de Sandra Pettovello es al que más fondos se le transfiere: $ 84.953.713 previstos para este año contra $ 119.870.970 millones para el próximo.

El ranking lo completan la Cancillería, de Pablo Quirno, (38%) y el Ministerio de Seguridad, de Alejandra Monteoliva, (37%)