Presupuesto 2026: Toto Caputo no quiere exponer en el Congreso y la oposición tomará control del debate

El tratamiento del Presupuesto 2026 no empezó bien: el oficialismo intentó apurar una agenda con reuniones cada miércoles, sin la presencia de Toto Caputo , quien sigue decidido a no pisar el Congreso . La oposición no lo aceptó y en la próxima sesión pedirá votar un cronograma de encuentros con fechas a dictaminar.

El desencuentro fue en la comisión de Presupuesto, presidida por el libertario José Luis Espert , quien había convocado la reunión con el pedido de “consensuar” una hoja de ruta, pero no se prestó a negociar. Antes de iniciar el debate, el economista informó que el miércoles próximo a las 13 la reunión se repetiría con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman . El candidato bonaerense confirmó de este modo que, al igual que el año pasado, que el ministro de Economía no quiere participar del debate.

Los principales bloques opositores más duros (Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia Para Siempre) salieron a coro a pedir la presencia de Caputo, como también que las reuniones sean los martes y jueves, para que el miércoles siga reservado a eventuales sesiones.

Fue un diálogo de sordos: antes de despedirse, Espert confirmó la citación para dentro de una semana, sin el titular de la cartera económica. “Tomo las recomendaciones”, ironizó el diputado antes de levantar la sesión y ratificó la citación para dentro de siete días.

El nuevo Presupuesto

La reunión del miércoles difícilmente se lleve a cabo si ese día hay sesión pedida por la oposición. En ese caso, los jefes de los bloques opositores decidieron que intentarán emplazar a Espert con un cronograma de sesiones de la comisión de Presupuesto.

Buscan que las reuniones sean martes y jueves, con dictamen antes del 20 de noviembre. Toto Caputo será citado y en tal caso volverá a dejar la silla vacía. “Cualquier criterio que debatamos tiene que tener a Caputo como la primera persona que hable. Se tiene que dejar de esconder del Congreso”, exigió Germán Martinez, de UP.

El santafesino pidió que “todo lo que se está negociando en Estados Unidos pase por el Congreso”, una instancia que Javier Milei no contempla. Además, propuso llamar al interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, para detallar las inversiones para el sector, que según la oposición no contemplan cumplir con la ley de emergencia sancionada.

Nicolás Massot, de Encuentro Federal, solicitó citar a los gobernadores para que cada uno detalle sus demandas de obras de infraestructura, que Milei prometió reactivar mediante concesiones. “Queremos saber los mecanismos previstos para financiar”, sostuvo el diputado. Pablo Juliano, de DPS, reclamó la presencia de “cada una de las áreas ministeriales” y propuso hasta cuatro visitas por semana.

Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, anticipó que pedirá convocar al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Alberto Pazo; y al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina es Sergio Iraeta. También reclamó diálogo con el Congreso. "Le pido al ministro Caputo y al presidente de la Nación que bajen las denuncias de golpismo porque no nos cabe a todos el mismo salario ni el mismo nivel de responsabilidad que tenemos con la Argentina”.

juan manuel lopez

El PRO, aliado a medias

Con los partidos provinciales en silencio, el PRO fue la única fuerza representada en la comisión por fuera de la oposición dura, aunque una vez más volvió a mostrar ciertas fisuras. La santafesina Germana Figueroa Casas, nombrada como vicepresidenta, exigió un consenso para aprobar un presupuesto que no ocurre hace tres años. Los últimos dos Milei gestionó con la prórroga del anterior, lo que permitió tener más ingresos que los previstos y manejarlos a gusto.

"El desafío que tenemos es poder aprobarlo, porque muchas de las discusiones que se han dado este año no se hubieran dado si teníamos un presupuesto", sostuvo la diputada. Laura Rodríguez Machado, cercana a Patricia Bullrich, jugó de aliada rasa de LLA y fue la única voz que se opuso a cambiar el cronograma de reuniones semanales los miércoles.

El exlibertario Eduardo Falcone advirtió que no permitirá bloquear el Presupuesto otro año y culpó a Espert de haber bloqueado el tratamiento el año pasado. "Si no tenemos presupuesto la responsabilidad es suya totalmente. Le pido que diga si va a insistir con esa actitud o si va a pedir disculpas, así podemos saber cómo va a ser el desarrollo de esta comisión", le pidió al economista, que no respondió.