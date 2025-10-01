José Luis Espert se atrinchera en la presidencia de una comisión de Diputados y la oposición intentará removerlo

José Luis Espert se negó a dejar la presidencia de la comisión de presupuesto en Diputados , tras un pedido de la oposición para que fuera relevado por otro oficialista, a partir de las denuncias que lo vinculan al presunto narcotraficante Fred Machado . Pero el futuro del economista pende de un hilo: una mayoría se mostró dispuesta a removerlo del cargo.

El debate inauguró la reunión de comisión convocada para debatir el Presupuesto 2026, coordinada por Espert, con la visita del secretario de Hacienda ( Carlos Guberman ) y el de Finanzas ( Pablo Quirno ). Durante más de una hora, la oposición se turnó para pedirle al economista que le dejara su lugar a un compañero de bancada, pero no lo logró.

La discusión se trasladará al recinto en la próxima sesión, que sería el 8. En Unión por la Patria (UP) no descartan remover a Espert ese mismo día, aunque en el resto de la oposición prefieren un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos.

Hay un proyecto presentado por Victoria Tolosa Paz (UP), pero algunos opositores creen que las autoridades de la Comisión de Presupuesto podrían ser elegidas en la misma sesión. "Si el cuerpo define al presidente de la cámara, puede hacerlo con algo menor, como el titular de la comisión", sostuvo una diputada de UP.

Hay mayoría simple para avanzar contra Espert, con el aporte de UP, Encuentro Federal, Democracia Para Siempre (UCR crítica), la Coalición Cívica, la izquierda y el MID (exlibertarios). No tiene consenso el proyecto para echar a Espert del Congreso, presentado también por Tolosa Paz, quien no abrió la boca.

José Luis Espert, adentro

Como explicó Letra P, UP definió el lunes pedir la remoción de Espert de la presidencia de la comisión de Presupuesto. "Tiene que ser removido inmediatamente y estoy convencido de que hay una amplia mayoría de los 49 miembros de la comisión que estamos seguros de esto", sostuvo Germán Martínez.

El santafesino contó que este martes le había enviado una nota al secretario parlamentario, Adrián Pagán, para pedirle que La Librtad Avanza (LLA) definiera un sucesor del economista en el cargo. Recordó, además, que su compañero Martín Soria fue el primero en dar datos de la causa por narcotráfico de Fred Machado, que salpica a Espert.

Le había echado leña al fuego a Epert la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien minutos antes de la reunión exigió que el economista diera más explicaciones sobre su vínculo con Fred Machado, aunque más tarde reculó y le armó su defensa: "En 2019, Machado no estaba imputado".

Fuego amigo

En el oficialismo no entendieron bien de dónde surgió el fuego amigo. Esteban Paulón (EF) mencionó esa declaración de la candidata, pero en LLA no dieron el brazo a torcer, aunque, curiosamente, ninguno defendió a Espert por sus vínculos narco.

"No queremos que se meta la campaña política en la reunión. Que vengan los funcionarios", trató de frenar el debate el jefe de LLA, Gabriel Bornoroni. Lo cierto es que toda la oposición dura se expresó en contra de la continuidad de Espert, suficientes para sumar la mayoría de la comisión si se lo propusieran.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstebanPaulon/status/1973457922483978332&partner=&hide_thread=false ESPERT ES LA KRYPTONITA DE LOS LIBERTARIOS



Una persona sospechada de financiamiento narco no puede presidir esta discusión clave.



El debate del Presupuesto es fundamental: ahí se define si hay recursos para salud, universidades, jubilaciones y discapacidad. La gente necesita… pic.twitter.com/7ahY7LSxkg — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) October 1, 2025

Presupuesto, en pausa

Según supo Letra P, la oposición prefirió no contar los votos en la comisión porque el reglamento no es claro en habilitar esa moción. "Ni el 106 ni el 107, que hablan de elección de autoridades, permiten cambiar la presidencia en los dos años que siguen a su elección", se defendió Nadia Márquez, de LLA. Martínez le hizo ver que había una clara mayoría que pedía que Espert no presida la comisión. "Lo mejor hubiera sido aprovechar esta oportunidad.

El economista tuvo que escuchar voces que piden su salida. "Hace más de un año, porque la abre solo si el recinto lo emplaza, porque el año pasado se llevó la comisión a la casa previo a dictaminar el presupuesto y dejó a la Argentina sin presupuesto”, se quejó el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien de todos modos no estaba convencido en desplazar al candidato libertario.

López fue más lejos: sostuvo que su campaña de 2019 fue financiada por (el gobernador de Formosa) Gildo Insfrán, Sergio Massa y un conocido banco. A usted lo puso el PJ y ahora lo saca el PJ”, lo atacó. Cristian Castillo, del FIT, recordó que "los fundamentos para que Espert sea removido no han hecho más que incrementarse. ¡No lo defiende ni Bullrich!”.

El formoseño Fernando Carbajal, de Democracia Para Siempre, anticipó que no protegerá a Espert. “No vamos a oídos sordos ni hacer ojos cerrados frente a la gravedad de las acusaciones que pesan contra el presidente de esta comisión. Si ustedes han decidió mirar para otro lado, tienen el derecho de hacerlo porque cada uno elige ser cómplice de quien quiera ser cómplice y encubrir”, cerró.