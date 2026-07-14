SIDE: Cristian Auguadra expondrá en la bicameral sobre el funcionario que fue detenido con tecnología de espionaje

La comisión bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia definió citar al titular de la SIDE , Cristian Auguadra , para exponer su plan de gestión. No será una visita fácil: el Señor Cinco deberá responder sobre el pedido de informes del diputado de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade , sobre un exfuncionario detenido que tenía en su poder tecnología de espionaje.

Se trata de Facundo Leal , expresidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). Por orden del juez Lino Mirabelli , el fiscal Fernando Domínguez y de la Justicia de San Isidro, la Policía Federal allanó a quien también fue presidente de ARSAT durante la gestión de Alberto Fernández .

Se le secuestraron us$ 2,4 millones de dólares en efectivo, drogas sintéticas y una valija acondicionada con 19 dispositivos de espionaje profesional. Había cámaras y grabadores ocultos, anteojos y detector de radiofrecuencia para barrer ambientes en busca de filmadoras. También se registraron micrófonos, geolocalizadores con micrófonos, inhibidor de señal y un teléfono satelital Iridum 9555.

Tailhade pidió que Auguadra explique cómo fue que este material quedó en manos de Leal, quien esta semana se negó a declarar. "Un equipo de vigilancia encubierta no se acumula por casualidad ni por afición de coleccionista: se tiene para vigilar personas. La pregunta que esta Comisión no puede esquivar es elemental: ¿A quién se vigilaba, con qué información y para quién?", señala el escrito.

Auguadra, cercano a Santiago Caputo , tiene otros dos pedidos para responder en la comisión, que preside el diputado libertario Sebastián Pareja . Tailhade presentó una nota para conocer detalles del arribo a la Dirección de Coordinación del Subsistema de Inteligencia Criminal de Miguel Gómez Goldin , que provocó la renuncia de Marcelo Romero , exsubsecretario de Investigación Criminal.

Estos cambios fueron anunciados por Letra P y tendrían como motivo principal la expansión del poder de Patricia Bullrich, quien busca no quedar relegada. Además, aún está pendiente de responder un pedido de informes del diputado Cristian Ritondo (PRO), por la creación de un área de inteligencia en el estado mayor conjunto.

El planteo tiene asentimiento del kirchnerismo, que estuvo representado con los diputados Tailhade, Ramiro Gutiérrez y Agustín Rossi. El peronismo no definió los miembros del Senado, que sólo estuvo representado por el libertario Agustín Coto y Martín Goerling Lara, del PRO.

No estuvo el senador libertario Ezequiel Atauche ni tampoco asistieron Maximiliano Abad (UCR) y Carolina Moises (Convicción Federal). El cuórum fue muy justo y se alcanzó gracias a la presencia de diputados. Estuvieron además por esa cámara los oficialistas César Treffinger y Gabriel Bornoroni. Se trató de la primera reunión desde la conformación de la bicameral con las nuevas autoridades.

El plan de Milei

El titular de la SIDE también deberá explicar su plan de inteligencia nacional (PIN), que aún no presentó formalmente, aunque sus bosquejos ya están en manos de los legisladores. Sería similar al del año pasado, aunque sin la habilitación a perseguir periodistas, que estaba implícita en algunos fragmentos.

Seguiría la decisión de seguir los lineamientos de Israel y Estados Unidos, una consigna que se repite en cada PIN desde que Milei está en la Casa Rosada. Otra polémica será por el DNU firmado en diciembre, que aumenta las atribuciones a los espías. Quedan habilitados a aprehender personas. El PRO también exigió explicaciones: exigió protocolos como condición para apoyar el texto.

La oposición amenazó en varias ocasiones con buscar una mayoría para tratar este decreto en el recinto y votar su derogación, pero nunca encontró ese número y sigue vigente. Auguadra deberá explicar cómo es su aplicación. Otra consulta de la oposición será por el detector de mentiras, una máquina del viejo espionaje que se sigue usando, no está claro en qué condiciones.