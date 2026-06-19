Patricia Bullrich convoca a la oposición y busca frenar la interpelación a Manuel Adorni

Patricia Bullrich, en la sesión del Senado, clave en el futuro de Manuel Adorni.

El Gobierno intenta acelerar la presión a los aliados para evitar que el Congreso expulse a Manuel Adorni . Por influencia directa de la Casa Rosada , la jefa de La Libertad Avanza (LLA) , Patricia Bullrich , citará a una nueva reunión de labor parlamentaria para revisar la doctrina que permitiría votar la interpelación al jefe de Gabinete el jueves.

Fuentes cercanas a la exministra confirmaron que la reunión será el martes o miércoles y buscará aclarar el alcance del artículo 101 de la Constitución, que es el que autoriza al Congreso a citar a ministros y desplazar al jefe de Gabinete, mediante la figura de una moción de censura. De prosperar la postura del oficialismo, los proyectos para pedir explicaciones a Adorni sobre su crecimiento patrimonial.

El conflicto lo originó Bullrich cuando, en una rueda de prensa posterior al encuentro de labor del miércoles, contó que las autoridades de todas las bancadas coincidieron en que el 101 de la carta magna era de "carácter operativo", como había pedido el jefe del peronismo, José Mayans .

De esta manera, los proyectos presentados para llevar a Adorni al banquillo podían votarse el mismo jueves, sin pasar por comisiones. El plan de la oposición era citar a la interpelación para el 2 de julio, previo al informe de gestión que se comprometió a dar ese día el funcionario.

Karina Milei estalló cuando supo que el Senado había acordado acelerar los tiempos para interpelar a Adorni y exigió revisar esa agenda. Sobre todo, porque esa interpretación de la Constitución podría tenerse en cuenta en Diputados y votar en la sesión del martes los proyectos sobre el jefe de Gabinete.

Para evitarlo, el oficialista Nicolás Mayoraz anticipó que no avalará la doctrina de la cámara vecina. "El tema es clarísimo y la interpretación de la doctrina no deja dudas al sostener que los asuntos sin dictamen deben ser habilitados mediante una votación sobre tablas, que requiere dos tercios según el Reglamento", posteó el diputado santafesino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NicolasMayoraz/status/2067704494117511299&partner=&hide_thread=false MIENTE, MIENTE, QUE ALGO QUEDA…



El art. 101 de la CN fija la mayoría necesaria para aprobar una interpelación o una moción de censura al Jefe de Gabinete. Pero de ninguna manera elimina los requisitos para tratar un asunto en el recinto que fija el Reglamento de la HCDN.



Los… https://t.co/UQ88pewjM2 — Nicolás Mayoraz (@NicolasMayoraz) June 18, 2026

El revuelo llegó al Senado y Bullrich se vio obligada a revisar sus dichos. Como en el acta de labor parlamentaria no está determinado el sistema de mayorías para considerar los proyectos sobre el futuro del exvocero, no habría otra opción que definirlo en el recinto. Es el debate que la jefa de LLA quiere tener antes con las autoridades de cada bancada.

Hay aliados del Gobierno que evalúan aceptar modificar la doctrina acordada la semana pasada y estirar los tiempos, incómodos con la idea de echar al ministro coordinador.

Es la postura de Carlos Espínola (Provincias Unidas). Si suman la está posición a UCR y gobernadores aliados, legar a dos tercios para votar los proyectos sería imposible para el peronismo, Eso buscará el oficialismo en la reunión de labor parlamentaria.

Cómo estirar los tiempos

En LLA se necesita que la doctrina Bullrich quede atrás para estirar los tiempos. Si la oposición no puede votar el careo al jefe de Gabinete por mayoría absoluta (37 votos), el trámite de los proyectos en comisiones no es sencillo, porque deberían ser convocadas por senadores oficialistas.

El año pasado, el peronismo sentó jurisprudencia para auto convocarse, pero difícilmente tenga mayorías para repetir esa práctica. "No nos importa mucho. A nosotros nos conviene que siga Adorni", dijo a LetraP una fuente del PJ.

Además, si prospera no se realiza el 2 de julio, ese día, el ministro coordinador podría realizar el informe de gestión al que ya se comprometió, a través de una nota que envió al Senado el martes por la noche.

Son situaciones muy diferentes: mientras que en la exposición mensual el jefe de Gabinete puede responder a los bloques y eludir consultas hostiles, la interpelación es un careo por temas específicos.

En este caso sería por su crecimiento patrimonial, que se fundamentó a través de compras de criptomonedas. De eso quiere hablar la oposición en el recinto. Necesita que los aliados del Gobierno ayuden.