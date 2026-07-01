Javier Milei reunió a su tropa legislativa: prometió no devaluar y pidió trabajar por su reelección

Javier Milei reunió durante cuatro horas a sus bloques del Congreso para arengarlos sobre la marcha de Gobierno y dejó definiciones claves. Destacó que la gestión económica marcha mejor a lo planeado y que esa situación lo coloca "en condiciones" de buscar la reelección. Ante una consulta de un diputado, el Presidente descartó cualquier posibilidad de mover el tipo de cambio.

"Es una pelotudez. Los que piden devaluar quieren bajar los salarios. No va a pasar", respondió el Presidente, visiblemente molesto. El intercambio fue durante la ronda de preguntas que tuvieron los legisladores, que llegó después de una clase de tres horas de Milei, en modo académico.

Después, el mandatario reclamó avanzar con varios proyectos, como la modificación de la carta orgánica del Banco Central -que aún no ingresó-, además del régimen de zonas frías y la reforma política, ambos congelados en el Senado. Otra iniciativa que enviará, adelantó, será para ampliar el sistema de inocencia fiscal, que permite declarar ahorros por fuera del sistema.

La alocución presidencial tuvo un prólogo con una hora de detalle sobre "la dificultad de la toma de decisiones" y siguió con otras dos sobre el detalle del rumbo económico, durante las cuales destacó la compra de 10 mil millones de dólares este año para fortalecer el Banco Central. "El plan era tener 11 mil y ya lo superamos. Vamos a terminar el año adquiriendo 20 mil. Si no lo hiciéramos, el tipo de cambio estaría en 1000 pesos", destacó el jefe de Estado, ante la mirada atónita de senadores y diputados.

La reunión comenzó con una presentación de Karina Milei , quien mencionó a las autoridades legislativas de La Libertad Avanza, que son los senadores Bartolomé Abdala y Patricia Bullrich ; y los diputados Martín Menem y Gabriel Bornoroni . La exministra de Seguridad se fue rápido porque tenía que participar de la comisión de Acuerdos y el Presidente la detuvo antes de su partida, para darle mayores detalles de la reforma que quiere hacer a la carta orgánica del Banco Central.

FOTO 3 (1) Karina Milei tomó el micrófono.

Ante la tropa legislativa, Milei explicó que busca eliminar el artículo tres, que amplía las atribuciones del organismo a partir de un cambio que se realizó en 2012. El líder libertario quiere que vuelvan a estar acotadas a frenar la inflación.

Mucho más distendido que en otras ocasiones, Milei también destacó el crecimiento de la economía y lo detalló en sectores, con algunos interrogantes que luego fueron parte de conversaciones entre los legisladores al salir de la Casa Rosada. Dijo que, de 16 rubros estudiados, sólo hay dos que no crecen, aunque prefirió no decir cuáles son.

Los legisladores entendieron que uno debería tratarse de la construcción, porque ante las consultas específicas trazó el panorama. "Va a crecer, pero no con fondos del Estado, sino con la licitación de 21 mil kilómetros de rutas", prometió el jefe de Estado.

Milei hasta 2031

Hubo muchas preguntas de los diputados sobre cómo defenderse de ataques sobre la caída de la actividad y de los salarios. "El ingreso está creciendo en términos reales. El trabajo registrado empezó a mejorar; y el no registrado, vuela", destacó el Presidente. Por el énfasis que le puso a esta parte de su discurso, quedó claro que el poder adquisitivo de la gente y el consumo es el mayor desafío de la última parte de su gestión.

El jefe de Estado mencionó su chance de seguir hasta 2031. "Lo que dijo es que los números del país son de un gobierno que está en condiciones de buscar su reelección", contó a Letra P uno de los diputados que se sentó en primera fila. Fuentes de la Casa Rosada confirmaron esa afirmación, pero le restaron importancia.

"Después de la victoria de octubre, Milei dijo que estaba para seguir cuatro años más. Es momento de recordarlo, porque en el segundo semestre vamos a empezar la campaña", explicaron en La Libertad Avanza. La mención electoral no fue casual: otro de los pedidos del Presidente fue avanzar con la reforma para eliminar las PASO y apurar alianzas con los socios legislativos.

El triángulo de hierro

La reunión tuvo algunas perlitas sobre la nueva etapa de la gestión, que se inició con la renuncia de Manuel Adorni. Karina estuvo a cargo de la presentación y se emocionó cuando agradeció cada una de las leyes conseguidas. "Ya se había conmovido en la reunión que tuvimos después de la sesión. Pero esta vez lloró", contó un diputado.

Diego Santilli fue el funcionario más destacado, como era de esperar. El flamante jefe de Gabinete, que compartirá ese cargo con el de ministro del Interior -que ocupa desde diciembre- se presentó con su equipo y fueron presentados de a uno. También se mencionó a los asesores de la secretaría general, como el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; y el asesor de comunicación del bloque legislativo, Ariel Ferrentino. Lule Menem se sentó en la primera fila, delante de los legisladores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLA_Diputados/status/2072371585781018774&partner=&hide_thread=false Con @JMilei marcando el rumbo y @KarinaMileiOk ordenando la fuerza política, La Libertad Avanza redobla el compromiso en el Congreso.



Junto a @MenemMartin y @BornoroniG , diputados y senadores trabajan para empujar las reformas que van a transformar la Argentina. pic.twitter.com/zaj3fIyRXo — Bloque Diputados LLA (@LLA_Diputados) July 1, 2026

"Necesitamos que los legisladores sepan que podemos ayudarlos cuando nos necesiten", explicaron a Letra P cerca de la secretaria general. Santiago Caputo no quiso pasar desapercibido: llegó tarde y con una campera militar que llamó la atención de los legisladores. "¡Parecés Rambo!", bromeó el Presidente, que ya había terminado su clase de economía.