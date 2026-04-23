Colegio de Abogados: el oficialismo se impuso y Alejandra García será la primera presidenta en 40 años

El oficialismo del Colegio de Abogados se impuso en las elecciones y Alejandra García será la primera presidenta en la historia del organismo.

El oficialismo del Colegio de Abogados se impuso con claridad en las elecciones para renovar autoridades y consolidó la continuidad del esquema que encabezó Ricardo Gil Lavedra y postuló a Alejandra García como presidenta de la asociación.

La lista Unidad en Defensa de la Abogacía obtuvo 7.614 votos, el 47,3%, y le sacó más de veinte puntos de ventaja al expresidente Jorge Rizzo , que reunió 3.986 sufragios.

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En números absolutos, la lista oficialista duplicó al segundo: 7.614 votos contra 3.986, una diferencia de más de 3.600 sufragios. Detrás, el voto opositor volvió a aparecer disperso en cuatro listas sin capacidad de articular una alternativa común.

El espacio encabezado por Jorge Rizzo se ubicó en segundo lugar con el 24,8%, mientras que Espacio Abierto de Abogados alcanzó el 11,1% y Por más Abogacía el 10,3%. Más atrás, la lista vinculada a Eduardo Awad superó el 5%, lo que confirmó un escenario fragmentado.

El resultado confirmó el escenario que se venía perfilando en la previa, con un oficialismo competitivo frente a una oposición dividida y sin síntesis política.

Alta participación y peso político del Colegio de Abogados

Con 16.074 votos escrutados sobre 48 mesas —y un total proyectado de 16.554 votantes—, la elección mostró un nivel de participación alto para una estructura corporativa. La concurrencia representó el 18,58% del padrón, estimado en unos 90 mil matriculados.

Refleja la capacidad de movilización de los distintos espacios y refuerza la relevancia política e institucional del Colegio de Abogados dentro del sistema judicial porteño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DrJorgeRizzo/status/2046928822440751210?s=20&partner=&hide_thread=false Colegas se terminan las excusas.

Si queremos desalojar de CPACF a quienes bregan por aniquilar leyes de honorarios, incumbencias y derechos de abogados, debemos ir votar hoy.

LAS OPCIONES SON FALSA.

Solo es#GenteDeDerecho #La47 #RiZZoPresidente.

Nada mashttps://t.co/MW5kMqzm9Y — Jorge RiZZo GdD #La47 (@DrJorgeRizzo) April 22, 2026

Continuidad del oficialismo y peso del angelicismo

La victoria consolidó la continuidad del esquema que condujo Ricardo Gil Lavedra y que ahora tendrá a Alejandra García como figura central. La lista ganadora se apoyó en una coalición amplia que integró al radicalismo, sectores del PRO y estudios jurídicos de peso, con influencia decisiva del armado vinculado a Daniel Angelici.

Ese armado volvió a imponerse frente a una oposición fragmentada y consolidó un bloque de poder jurídico dentro del Colegio de Abogados, con proyección sobre la agenda judicial, la litigiosidad y la discusión por los honorarios profesionales.

Primera mujer en 40 años al frente del Colegio de Abogados

El triunfo de Alejandra García marcó un hito institucional: será la primera mujer en presidir el colegio en más de cuatro décadas.

En ese marco, la elección volvió a mostrar que el Colegio de Abogados funciona como un actor con incidencia más allá de lo corporativo, en una agenda donde se cruzan justicia, política y mercado jurídico.