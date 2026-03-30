Bariloche: la exintendenta Martini quedó absuelta en Techo Digno y el peronismo festeja

La megacausa Techo Digno que aún busca poner en el banquillo a una decena de exintendentes y exfuncionarios de Río Negro , tuvo un nuevo capítulo este lunes con la absolución de la exjefa comunal de Bariloche, María Eugenia Martini , y del ingeniero civil, Alfredo Milano , quienes estaban acusados de fraude a la administración pública, administración fraudulenta y peculado a la hora de ejecutar el plan de viviendas federal.

Los jueces provinciales Romina Martini , Marcos Burgos y Víctor Gangarrosa comunicaron esta mañana vía zoom su fallo unánime donde explicaron que “el tribunal tiene por acreditado un cuadro de irregularidad administrativa relevante más no la materialidad de un hecho delictivo demostrado con certeza concluyente”.

Es decir, el tribunal concluyó que no se logró acreditar, con el grado de certeza requerido, la existencia de certificaciones falsas ni de una maniobra de sobre certificación ilícita a las empresas Alusa SA y Oriente SA, encargadas de construir 825 casas en el sur de Bariloche, cuando Martini gobernó la ciudad turística de la Patagonia entre 2013 y 2015.

Martini, que escuchó el veredicto acompaña de su abogado, Sebastián Arrondo , salió airosa de un juicio oral y público que la tuvo por más de una semana sentada en el banquillo, escuchando los argumentos del fiscal jefe, Martín Lozada , encargado de llevar a cabo la acusación y quien no estuvo presente en la lectura del fallo, pero sí dejó constancia, a través del fiscal, Álvaro Viterbori , que el Ministerio Público hace reserva de impugnación.

Algunos de los testigos aportados por el Ministerio Público Fiscal coincidieron con los testimonios escuchados en el juicio por peculado contra el exintendente, Gustavo Gennuso , como es el caso del exsecretario de Vivienda durante el gobierno de Mauricio Macri , Iván Kerr .

El juez Marcos Burgos fue el encargado de leer el veredicto a la exintendenta de Bariloche.

También hubo testigos por parte de la defensa de relevancia, como lo fue el diputado nacional y exsenador, Miguel Ángel Pichetto, que por casi una hora argumentó cómo fue el contexto donde se ejecutó el ambicioso plan de viviendas Techo Digno, encargado de construir 825 casas en el sur de Bariloche.

Luego de una semana de suspenso, finalmente este lunes el debate dejó en claro que hubo irregularidades administrativas como deficiencias en el circuito de certificación, uso de fondos de afectación específica para otras necesidades, y diferencias entre avance físico y desembolsos financieros. Asimismo, en la lectura del fallo el juez Burgos señaló que estas anomalías administrativas no equivalen a fraude penal.

El peronismo de Río Negro festeja

El fallo judicial a favor de María Eugenia Martini se lee como una victoria en el peronismo provincial. Ahora la dirigente kirchnerista respira aliviada en una causa que la persiguió por más de una década y que, de alguna manera, abre la puerta para que la exlegisladora vuelva a estar en el centro de la escena sin llevar en los hombros el fantasma de la causa Techo Digno.

572057790_1392408436220231_2111058337411754005_n Octubre del 2025. El peronismo de Río Negro, unido en un acto llevado a cabo en Bariloche.

Desde que comenzó el juicio oral y público el 12 de marzo pasado, la ex jefa comunal estuvo acompañada en la sala de los tribunales provinciales de Bariloche por exfuncionarios de su gestión, compañeros de militancia y referentes políticas de La Cámpora como la senadora nacional, Ana Marks, y la concejal local, Roxana Ferreyra.

De esta manera, la noticia de la absolución a Martini viaja por toda la provincia y reabre el debate político en el peronismo rionegrino que ya se organiza de cara al 2027. Ahora con “Maru” libre de culpa y cargo.

Techo Digno en Río Negro

La megacausa todavía tiene imputados a referentes importantes de la política rionegrina como el diputado nacional libertario, Aníbal Tortoriello, que continúa en proceso judicial en Cipoletti.

A pesar de estas en veredas opuestas, la oposición al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, escenificada en el peronismo y el ecosistema libertario, ve en estas batallas judiciales una “judicialización selectiva”.

A través de un comunicado fue el peronismo provincial que expresó: “Techo Digno se ha transformado en un símbolo de mal desempeño, la parcialidad y el abuso de un sector del Poder Judicial provincial”.