Las tribunas del microestadio de Argentino Juniors, que acompañarán el lanzamiento del senador y candidato radical a jefe de Gobierno porteño Martín Lousteau este jueves 29 de junio, se llenarán con la ayuda del vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti. Hace ya unos meses que el también diputado puso su estructura universitaria a jugar con el elegido de Evolución Radical y le allanó un camino directo a un espacio en el que no tiene trayectoria.

El armado de Yacobitti le aporta al exministro de Economía, egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires, graduado en la Universidad de San Andrés y doctorado en el extranjero -en la London School of Economics and Political Science-, una estructura que no sólo lo proyecta en la Ciudad de Buenos Aires, también en el país. “Somos el partido que gobierna universidades a lo largo y ancho de la Argentina”, dijo Lousteau en la Convención Radical sobre la estructura que hoy le permite hacer recorridas en la Ciudad de Buenos Aires con el programa UBA en acción, o en Córdoba y La Plata con dirigentes que fueron creciendo al compás de la apuesta universitaria del vicerrector que sorprendió al aparecer entre los últimos de la lista de legisladores que presentó l senador el 24 con Graciela Ocaña a la cabeza.