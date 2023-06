"Coincidimos en que criticar políticas de otro espacio no te convierte en enemigo", añade y detalla: "En esas coincidencias encontramos los principios básicos que tiene que garantizar el Estado: acceso a una educación de calidad y gratuita, un sistema de salud justo, eficiente, gratuito y de calidad; acceso al trabajo y seguridad de manera equitativa en todas las comunas, independientemente del barrio en que vivas".

"Esas cuatro prioridades nos hicieron trabajar juntos. No bajamos línea, se fue gestando en el barrio. No queremos que la política de 100 barrios vaya por un lado y el día a día de los vecinos por otro", sostiene Rojo y explica que esos puntos en común fueron los que encontraron con la propuesta de Lousteau.

https://twitter.com/GugaLusto/status/1660030715629654016 Compartimos el sábado junto a más de 4500 integrantes de @somos100barrios, una agrupación de vecinos, jóvenes y profesionales de la Ciudad. Vamos a seguir trabajando juntos desde cada barrio para consolidar todas las cosas que se hicieron bien en estos años y aportar una nueva… pic.twitter.com/XP9frk8sLX — Martín Lousteau (@GugaLusto) May 20, 2023

"Lousteau vino a un plenario nuestro y yo dije que, luego de que se fuera, íbamos a trabajar en cuatro mesas temáticas. Él preguntó cuáles eran y le conté que tenían que ver con la salud, la educación, el trabajo y la seguridad. Son las prioridades de 100 barrios y coinciden con las políticas que él quiere llevar adelante en la Ciudad", repasa.

Articulación

Rojo señala que tras el lanzamiento de 2021, con actividades que se concentraron en Plaza Houssay, en la esquina de San Juan y Boedo, en Flores y en el cruce de avenida Iriarte y Luna en Barracas, recibieron llamados de distintos sectores políticos. "Dijimos que no, porque queríamos construir primero nuestra propia identidad. En este tiempo, tuvimos reuniones. Entre otros, con Lousteau y con (Emiliano) Yacobitti. Ellos se acercaron a actividades de la agrupación, cuando otros quieren que uno vaya a lo que arman ellos", puntualiza.

En la actualidad, 100 barrios tiene su mayor trabajo en las comunas 4, 5, 7, 8 y 9, que abarcan gran parte del sur de la Ciudad. También despliegan la militancia en la 10, 12 y 15. Sin embargo, Rojo enfatiza que no solo se trata del diálogo uno a uno, sino que buscan conformar un entramado que fortalezca al espacio. "Articulamos con otros sectores que tienen una estructura propia. Estudiantes, graduados y no docentes, dentro del ámbito universitario. También con profesionales de la salud que no están en en la UBA, como enfermeros o la Asociación de Médicos Municipales. También se han sumado las murgas y una federación de cooperativas del sur de la ciudad. Esas estructuras le dan mucho músculo y volumen a 100 barrios", enumera.

En ese sentido, Rojo reivindica que "hay muchas instituciones civiles que nunca se la jugaban por un partido, porque se sentían usadas", pero asegura que en esta experiencia encontraron otra alternativa. "Hay centros de jubilados, murgas, centros culturales, que nunca habían puesto un cartelito de nadie. Hoy muchos se sumaron a 100 barrios", dice y subraya el valor de "articular con instituciones que tienen vida propia en el barrio y que perduran más allá del gobierno de turno".

Rojo responde a quienes critican una presunta contradicción entre el espíritu transversal y antigrieta de la experiencia y la decisión de tomar partido por un candidato. "Si no formamos parte de las decisiones, terminamos siendo una ONG en lugar de ser una organización política. Nosotros queremos hacer política para transformar las cosas", define.

La opción política ya estaba presente en un documento difundido con motivo del nacimiento del espacio. "La creación de esta agrupación, de la cual nos tenemos que sentir todos parte, cuenta con una organización importante que nos permite, si nos involucramos y nos comprometemos, tener en tres años un rol protagónico en la toma de decisiones de las políticas en la Ciudad", decían en 2021.

Hoy, conciente de que la apuesta por Lousteau enmarca a la organización en el apoyo a un aspirante del oficialismo porteño que encarna Juntos por el Cambio (JxC), Rojo dice que el objetivo por el que trabajan es lograr "una sociedad equitativa", por eso pone el acento en "las diferencias abismales en el día a día y en la calidad de vida entre el norte y el sur, donde se utiliza más el sistema público en su totalidad".

"Lo que nosotros podemos aportar, en algunas comunas puede ser que no les parezca necesario, pero en otras falta mucho por hacer", concluye.