Con postulantes lanzados, la UCR bonaerense agita su interna

Mientras que en la escena nacional el internismo radical se enciende a pleno al calor de las posibles alquimias con las distintas alas del socio PRO, en el territorio bonaerense la rosca boina blanca no se queda atrás. Un ecosistema signado por pretensiones que empiezan a salir a flote para la grilla a la gobernación, mixturas societarias que se sondean a la par y contrapuntos por la estrategia partidaria moldean un clima de tensión interna que gana en intensidad.

Pero esos reacomodamientos que se esbozan en el plano nacional no tienen un correlato calcado en la provincia de Buenos Aires . Más allá del posicionamiento de imagen sobre el que trabaja el titular del comité provincial, cerca de Abad piensan en las posibles mixturas con el socio PRO.

https://twitter.com/MaxiAbad/status/1633843296215912451 ¡Mañana nos vemos en Saladillo para empezar a construir una nueva agenda de género para la Provincia!#MujeresAdelante pic.twitter.com/lyOzdrk5Ce — Maxi Abad (@MaxiAbad) March 9, 2023

Aunque las fotos de Manes se orientan al nido halcón, hay voces de la conducción radical bonaerense que recalcan que no solo hay “buena relación” con el vidalismo que empuja a Cristian Ritondo, sino “también con el Colo”, Diego Santilli. En ese sentido, ponderan además el buen vínculo con Elisa Carrió, con quien Abad se reunirá en los próximos días. “Iremos viendo cómo se van ordenando las cosas”, deslizó una fuente partidaria que no le cierra la puerta a que Manes baje a la provincia: “Él juega en equipo y no está cerrado a nada, más allá que su objetivo principal es ser candidato a Presidente”.