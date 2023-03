Tres años tirados a la basura

El archivo, en la mayoría de sus versiones, es tan contundente como inapelable y demoledor. De modo abrumador, el ejercicio periodístico de ir a buscar al pasado suele ser ordenador. Quizás no tanto para la política, que entrega enroques y volteretas respetables, pero sí para la gestión. Y mucho más en cuestiones hiper sensibles para la calle. Rosario, como se vio again esta semana, está envuelta en un clima de violencia, narcotráfico e inseguridad sin fin. La amenaza a Lionel Messi solo amplificó el problema que arrancó hace rato. La situación se le fue de las manos al gobierno de Santa Fe y el municipal no tiene herramientas para combatir el combo. Por eso se impone con urgencia la ayuda de la Casa Rosada, contribución que el presidente Alberto Fernández promete desde hace más de tres años. En el medio se acumularon y acumulan más homicidios, balaceras, extorsiones, un desmadre general que superó todo límite que el Estado pueda poner.