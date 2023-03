Conmoción y agitación política por atentado y amenaza narco a la familia Messi en Rosario

Rosario se sacudió en la mañana de este jueves con una amenaza a Lionel Messi . Un supermercado, cuyo titular es la familia de su esposa, Antonela Roccuzzo , fue baleado con 14 disparos durante la madrugada. Los agresores dejaron un mensaje con la leyenda "Messi te estamos esperando, Javkin también es narco, no te va a cuidar".

La conmoción es enorme en Rosario. El intendente Pablo Javkin suspendió su agenda y se dirigió directamente al lugar, ubicado en el macrocentro. "Está muy claro que es fácil hacerle daño a Rosario y que a Rosario no hay un carajo de ayuda concreta. Rosario está en la Argentina y en la provincia de Santa Fe y necesita respuestas", se quejó el rosarino.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1631271529907474432 La gente en Rosario quiere y necesita vivir tranquila. Mi propuesta es un Gobierno Nacional presente y ocupado en recuperar la calle, con 3000 gendarmes persiguiendo a los narcos mientras las FFAA blindan nuestras fronteras. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) March 2, 2023

El expresidente Mauricio Macri también saltó a la cancha inmediatamente. "Esto es terrible. Otra advertencia al gobierno nacional y al de Santa Fe de que no se puede convivir con el narco. Hay que combatirlo con decisión. A fin de año esto empieza a cambiar. Todo mi apoyo a Leo, Antonela y sus familias", escribió, horas después de la foto que consiguió con el ídolo y su esposa en la ceremonia de entrega de los premios The Best.

La también precandidata presidencial por el PRO Patricia Bullrich, que estuvo en Rosario esta semana presentando, justamente, un plan antinarco, recordó ese acto y dijo que "hay que usar todas las fuerzas para recuperar la ciudad del dominio narco. Pensar que algunos todavía se niegan a hacerlo...".

https://twitter.com/mariuvidal/status/1631290919935680514 Blindar las fronteras, desplegar fuerzas de seguridad y fortalecer la Justicia. FIRMEZA URGENTE.



Ayer asesinaron a un hombre con 7 tiros y hoy balean la puerta de un supermercado, ¿Cuánta sangre más tiene que corrrer? Háganse cargo o son cómplices @alferdez @omarperotti pic.twitter.com/Ap1DB2aOZn — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) March 2, 2023

Para no ser menos, María Eugenia Vidal completó el big four del PRO y el big three de aspirantes a la presidencia por el partido amarillo con sus propias críticas a las administraciones peronistas. "Blindar las fronteras, desplegar fuerzas de seguridad y fortalecer la Justicia. FIRMEZA URGENTE. Ayer asesinaron a un hombre con 7 tiros y hoy balean la puerta de un supermercado, ¿Cuánta sangre más tiene que corrrer? Háganse cargo o son cómplices @alferdez @omarperotti", manifestó en su cuenta de Twitter.

La respuesta del Gobierno llegó del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que contraatacó: "Bullrich y Macri gobernaron cuatro años y no hicieron nada; son dos bestias (por) cómo manejaron este ministerio. Mucha responsabilidad tienen ellos también", apuntó.

Sin embargo, el funcionario dejó caer una frase pesada que sonó a rendición: "Los narcos han ganado".