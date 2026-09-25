Santa Fe: detienen al padre de Nicolás Ramírez en una causa por presunta estafa a una anciana

Una investigación judicial por la privación ilegítima de la libertad de una anciana sacudió el tablero político de Villa Gobernador Gálvez, en el sur de Santa Fe . Este viernes detuvieron a Walter Ramírez , padre de Nicolás Ramírez , presidente del Concejo Deliberante y referente del Movimiento Evita que se posiciona para disputar la intendencia en 2027.

La causa comenzó a finales de julio, después de que una mujer de avanzada edad alojada en un geriátrico denunciara su situación a través de una línea destinada a recibir alertas vinculadas con personas privadas de su libertad y posibles casos de trata. Según relató, estaba internada contra su voluntad y había perdido el control sobre buena parte de su patrimonio.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, la víctima es viuda, no tuvo hijos biológicos y mantenía desde hacía años escaso contacto con su única hija adoptiva. En ese contexto, tiempo atrás había entablado una relación de confianza con Walter Ramírez y Marilina D. , a quienes terminó otorgándoles un poder para administrar sus propiedades.

La anciana habría mencionado que poseía campos, vehículos, inmuebles y otros activos. Con el paso del tiempo, sin embargo, comenzaron las señales de alarma: desde el geriátrico advirtieron que la cuota había dejado de pagarse y que quienes aparecían como sus apoderados tampoco concurrían a visitarla. Fue entonces cuando pidió ayuda.

A partir de esa denuncia, la Policía de Investigaciones (PDI) , bajo las órdenes de la fiscal Cecilia Brindisi , comenzó a reconstruir el entorno familiar y patrimonial de la víctima. Los agentes localizaron a una sobrina lejana y avanzaron con las averiguaciones para determinar qué había ocurrido con los activos administrados mediante aquel poder.

Las sospechas terminaron concentrándose sobre el matrimonio vinculado con el presidente del Concejo de Villa Gobernador Gálvez. La causa tomó mayor velocidad cuando los involucrados habrían concurrido al establecimiento para retirar documentación, una situación que encendió las alarmas de la Fiscalía y derivó en el pedido de allanamiento.

El operativo se concretó en una vivienda de Avellaneda al 2200. Allí fueron trasladados a sede de la PDI Walter Ramírez y Marilina D. Además, los agentes secuestraron documentación considerada de interés para el expediente, dos teléfonos celulares y un Renault Sandero. La causa se tramita bajo la calificación de privación ilegítima de la libertad. Hasta el momento, sin embargo, Nicolás Ramírez no aparece imputado ni investigado.

Las balas del delito pican cerca

El allanamiento se produjo apenas días después de otro episodio que había puesto a Ramírez bajo los reflectores. Días atrás, Letra P contó que el concejal inauguró un local político pensando en 2027 y que entre los asistentes estuvo Oscar Montagni, exjefe comunal de Alvear condenado por fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos.

Oscar Montagni, condenado por fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos en Santa Fe.

El referente alvearense fue condenado en marzo de 2025 a dos años y seis meses de prisión condicional y, en junio de este año, la Cámara de Apelaciones confirmó tanto la sentencia como la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La apuesta del Movimiento Evita en el sur de Santa Fe

La sucesión de episodios encuentra a Ramírez en plena construcción política. El presidente del Concejo viene ganando centralidad desde las elecciones de 2025, cuando el peronismo se impuso en la categoría concejales de Villa Gobernador Gálvez, y su llegada a la conducción del cuerpo lo terminó de colocar entre los nombres que se preparan para discutir la intendencia.

La movida forma parte de una estrategia más amplia del Movimiento Evita. El espacio ya comenzó a delinear su hoja de ruta para 2027 y considera a la localidad como uno de los distritos del sur santafesino donde tiene expectativas de disputar poder.