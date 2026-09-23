Santa Fe: la otra receta de Pullaro para controlar las tribunas

Para el gobierno de Maximiliano Pullaro las políticas de seguridad son prioridad. El presupuesto destinado y la dedicación así lo ratifican. En los estadios de fútbol de Santa Fe , el esfuerzo para resolver la problemática de la violencia encontró este año sus primeros aciertos. El progreso de la estrategia germinó en lo que cerca del gobernador admiten como errores en su paso como ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz y se consolidó con la llegada a los clubes de dirigencias con “capacidad de diálogo” .

“La apuesta ahora es mejorar capacitación al personal policial que se despliega en las cancha de fútbol”, afirmó un colaborador del gobernador a Letra P .

Pullaro estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad de la provincia entre 2015 y 2019, un período de alta conflictividad en las tribunas de Newell’s , con Los Monos empoderados en los escalones del Coloso del Parque e intimidando a puro gatillo a la dirigencia que había asumido en 2016 con Eduardo Bermúdez como presidente.

El conflicto abierto entre barras y dirigentes tuvo máxima exposición pública con el ataque a balazos que sufrió el vicepresidente segundo del club, Cristian D’Amico . En aquella oportunidad, al lugar de los hechos, la esquina de Valparaíso y Zeballos, llegó raudo el entonces ministro de Seguridad. Pullaro interpeló al directivo y la conversación escaló en el tono por la negativa del dirigente a entregar su teléfono celular. La policía evitó que la discusión pasara a la agresión física.

En plena crisis de violencia en los clubes, Pullaro hizo jugar partidos a puertas cerradas y otros con las tribunas llena de policías y sin público. Prohibió banderas y bombos, inhabilitó estadios por sectores, negó permisos para jugar partidos de Copa Argentina en Rosario y los hinchas eran víctimas del maltrato policial cada fin de semana, sin distinción de colores.

“Fueron momentos muy difíciles en la gestión, sin dudas. Creo que el error más grave fue ver a los dirigentes como parte del problema en vez de la solución”, aceptó a este medio un colaborador de Pullaro en sus años en Seguridad.

El cambio desde la Casa Gris

Estando al frente de la Casa Gris, Pullaro le dedica a la cartera de Seguridad tanto tiempo como en sus cuatro años de ministro. “Es casi una obsesión para él”, afirman. No obstante, su gestión al frente del gobierno provincial tuvo dos cambios relevantes: la capacidad de persuadir a los dirigentes de los clubes en espacios de diálogo y el impulso que encontró con la llegada de Ignacio Boero a la presidencia de Newell’s.

El Gobernador recorrió las obras en el Parque



En el marco de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, recibimos la visita del gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por el ministro de Educación, José Goity, el senador departamental Ciro Seisas, el secretario de Gestión… pic.twitter.com/W22nGEvG7W — Newell’s Old Boys (@Newells) September 8, 2026

El gobernador mantiene una relación de amistad con el nuevo presidente rojinegro y todo se hizo más fácil. “La única exigencia de Pullaro es que los dirigentes no sean cómplices de los barras. Y en eso estamos de acuerdo”, explicó un directivo del club del Parque Independencia.

El presidente de Central, Gonzalo Belloso, y Boero encontraron respuestas concretas del gobernador que fortalecieron el vínculo. “La policía dejó de pegarle a los hinchas en los accesos a la cancha, eso fue importante porque era una demanda de todos los clubes. Los fajaban solo por hacer la cola o ni bien se aglomeraba gente en algún acceso. Eso ya no sucede. Los operativos de seguridad son mas serios”, resaltó un asistente del hughense.

Corte de cintas histórico



En la previa al partido ante Banfield, la comisión directiva del Club realizó el acto inauguración del nuevo acceso al campo de juego, parte de las obras en el Gigante que están en su etapa final.



Participó el gobernador Maximiliano Pullaro,… pic.twitter.com/OHlBr19KLy — Rosario Central (@RosarioCentral) January 31, 2024

El acuerdo de Pullaro con los clubes es amplio. En las tribunas se permiten todo tipo de tamaño de banderas e instrumentos de percusión, y todos saben dónde se guardan y quiénes tiene acceso al “cotillón” de los hinchas en los clubes.

Pullaro está dispuesto a ofrecer operativos de seguridad para cualquier partido y esto permitió que los estadios de Newell’s y Central reciban compromisos de Copa Argentina. Operativos más eficientes tuvieron beneficios esperados en el Ministerio de Seguridad: los operativos para un clásico que antes comprometían a mil policías hoy apenas superan el medio millar, como en el último Central - Newell’s.

Los desafíos por delante

La conflictividad, de todos modos, está latente. El estado de ánimo de los hinchas de Colón, angustiados por el presente del primer equipo, mantiene las alarmas encendidas en cada encuentro del sabalero en el estadio Brigadier López.

“De los clubes de primera, hoy los riesgos están en Colón”, asumió un colaborador del Ministerio de Seguridad.

Encuentro en AFA: Claudio Tapia recibió al gobernador Maximiliano Pullaro.

“Pullaro aprendió mucho sin perder su intransigencia, pero también los dirigentes de los clubes que hoy hay en la provincia han mostrado aprender de sus antecesores. Creo que hubo una construcción en todo sentido y por eso se llegó a algunos logros que para nosotros son importantes”, completó la fuente.

Así, Santa Fe pasó a ser una referencia para el fútbol argentino como plaza deportiva. Y mientras no cesan las gestiones para traer a la Selección, el fin de semana el Gigante de Arroyito recibe un Boca - Racing por cuartos de final de la Copa Argentina.