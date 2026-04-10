DISCUSIÓN 2027

Santa Fe: el Movimiento Evita posterga definiciones electorales, pero pone a caminar a Toniolli y a De Ponti

La dupla tendrá un rol central en la estrategia del espacio, que organiza este sábado un encuentro con la militancia para exhibir volumen territorial.

Letra P | Álvaro Maté
Por Álvaro Maté
Referentes del Movimiento Evita en Santa Fe: La diputada provincial Lucila De Ponti, la concejala de Baigorria Antonella García y Eduardo Toniolli

Referentes del Movimiento Evita en Santa Fe: La diputada provincial Lucila De Ponti, la concejala de Baigorria Antonella García y Eduardo Toniolli

El Movimiento Evita designó al exdiputado nacional Eduardo Toniolli y a la legisladora provincial Lucila De Ponti como máximos referentes del espacio en Santa Fe. Los dos dirigentes funcionarán como “puntos de acumulación” e intensificarán las recorridas por todo el territorio de la provincia.

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Agustín Vissio

El Movimiento Evita sale a la cancha

El espacio celebrará el sábado 11, en la ciudad de Santa Fe, un plenario provincial que contará con la presencia de referentes territoriales de toda la bota. El encuentro tendrá lugar en la sede del sindicato de empleados municipales Festram. "Organizar la bronca, construir la esperanza", es el lema del encuentro.

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Según los armadores, el mitín tendrá dos objetivos. Por un lado, juntar a la tropa para mostrar músculo político y autonomía respecto de las demás tribus políticas.

Con ese objetivo se buscó que participen representantes de los 19 departamentos de Santa Fe, responsables de localidades y referentes políticos como concejales y presidentes comunales.

Por otro lado, el evento servirá para que la militancia discuta temas centrales de la política nacional y provincial.

Los puntos de acumulación del Evita en Santa Fe

Aunque desde el partido aseguran que no están en etapa de definición de candidaturas, sus miembros señalan que el exdiputado nacional Toniolli y la legisladora provincial De Ponti fueron elegidos como “puntos de acumulación”.

Es por eso que ambos incrementaron sus recorridas por la bota en el último tiempo. Como actualmente no ocupa un cargo institucional, Toniolli se lanzó de lleno a la articulación territorial con los referentes evitistas de toda la bota.

Como contó Letra P, tras varias idas y vueltas durante los primeros años del Gobierno de Maximiliano Pullaro, De Ponti comenzó a articular políticamente con los otros diputados del peronismo santafesino bajo la tutela de Omar Perotti.

Además del trabajo conjunto en el plano legislativo, el espacio también coincidió con otras tribus a la hora de reclamarle a la conducción del PJ santafesino una mayor apertura del partido.

De todas maneras en el Evita aclaran que estos puntos de contacto van por un carril separado al de la política de alianzas, por lo que no implica necesariamente una futura convergencia en lo electoral.

Sin definiciones de cara a 2027

Pese a que algunos jugadores del peronismo santafesino como Diego Giuliano ya dejaron trascender sus intenciones de competir por la Casa Gris en 2027, en el Evita aún eligen la cautela.

“Lo importante ahora es mostrar voluntad de construir una alternativa a (Javier) Milei, a Pullaro, a Javkin y no empezar con la cantinela de los nombres propios. Eso es hasta ofensivo en este momento”, señaló una alta fuente del partido a Letra P.

En la dirigencia evitista también consideran que es pronto para hablar de candidaturas porque aún no fueron definidas las reglas de juego para las próximas elecciones provinciales.

La sanción de una nueva ley electoral provincial es una deuda que mantiene la Legislatura tras la reforma constitucional. “El partido (peronista) no está discutiendo ese tema en términos institucionales, pero nosotros sí lo venimos planteando y lo vamos a tratar el sábado”, mencionó un referente del Evita a Letra P.

Las cartas del Evita en Santa Fe

El partido conducido a nivel nacional por Emilio Pérsico cuenta con nombres que despiertan esperanza al interior del espacio.

Tras haber quedado a 100 votos de alcanzar la intendencia de Baigorria en 2023, y convertirse en la candidata más votada en las elecciones de concejales de 2025, Antonella García cuenta con chances para disputar el municipio de esa ciudad el año próximo.

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Los tres concejales de Evita en Rosario: Majo Poncino, Mariano Romero y Pablo Basso

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También está el caso de Nicolás Ramírez en Villa Gobernador Gálvez. El concejal del Evita ganó un lugar central en la política de la ciudad del sur de Santa Fe luego de convertirse en presidente del cuerpo legislativo local.

En Rosario, la ciudad más poblada de la provincia, el evitismo también quedó bien perfilado. En 2023 Mariano Romero llegó al Concejo prácticamente como un outsider de la política tras imponerse en la interna justicialista.

Dos años después, y en el marco de la ahora extinta alianza con Ciudad Futura, el Evita logró ocupar dos bancas más. Con tres ediles propios y la voluntad de seguir aumentando socios en el Palacio Vasallo, el Evita llegará a 2027 como un actor de peso dentro del justicialismo.

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