Santa Fe: Nicolás Ramírez inauguró un local pensando en 2027 con un invitado condenado por corrupción

Oscar Montagni (en el círculo), presente en el acto del presidente del Concejo de Villa Gobernador Gálvez (Santa Fe)

El exjefe comunal de Alvear Oscar Montagni , condenado por fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos en Santa Fe , participó de la presentación del nuevo local político de Nicolás Ramírez , presidente del Concejo Deliberante de Villa Gobernador Gálvez y uno de los dirigentes del Movimiento Evita que mueve fichas para 2027.

La presencia del exmandatario en la actividad volvió a ponerlo en escena pocos meses después de que la Justicia confirmara la condena que también derivó en su salida del Concejo de Alvear . El dirigente había llegado a una banca en 2025, cuando la localidad eligió por primera vez concejales tras convertirse en ciudad.

Montagni gobernó la Comuna de Alvear durante dos décadas, hasta diciembre de 2009. Las investigaciones judiciales comenzaron a partir de denuncias impulsadas por la gestión que lo sucedió y terminaron conformando una extensa causa sobre el manejo de fondos públicos durante los últimos años de su administración.

Entre los hechos investigados aparecieron recursos destinados a la construcción de una pileta de natación que no fue terminada, cheques librados una vez concluido su mandato, pagarés particulares avalados en representación de la Comuna y el destino dado a fondos provenientes del Fondo Federal Solidario.

La causa llegó a juicio y en marzo de 2025 el juez penal Gustavo Pérez de Urrechu condenó a Montagni y a la ex tesorera comunal Lorena Luján Lezcano . Para el exjefe comunal se fijó una pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos.

La Justicia confirmó la condena en 2026

El expediente tuvo una nueva definición en junio de este año. La Cámara de Apelaciones confirmó la condena contra Montagni y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, una resolución que tuvo efecto directo sobre la banca que ocupaba en el flamante Concejo Deliberante de Alvear.

Tras la notificación de la sentencia, el cuerpo legislativo puso en marcha el procedimiento para cubrir la vacante. El dirigente había llegado al Concejo en las elecciones de 2025, en las que encabezó la lista del espacio peronista que también llevaba a su hijo Renato Montagni como candidato a intendente.

Ese antecedente es el que le pone condimento político a su reaparición. Montagni eligió mostrarse en la apertura del local de Ramírez, aunque su presencia en el acto no alcanza, por sí sola, para hablar de un acuerdo formal entre ambos dirigentes.

Nicolás Ramírez suma volumen para la pelea por Villa Gobernador Gálvez

La foto se produjo mientras Ramírez empieza a acelerar su propio armado para 2027. El dirigente del Movimiento Evita preside el Concejo Deliberante de Villa Gobernador Gálvez y viene ganando terreno después de la elección de 2025, cuando el peronismo se impuso en la categoría concejales de la ciudad.

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Letra P ya contó en agosto que su nombre aparece entre las cartas que la tribu del PJ tiene para la próxima discusión por la intendencia y que su llegada a la presidencia del cuerpo legislativo le dio otra centralidad dentro del tablero villagalvense.

Ahora, la apertura de un local propio agrega territorialidad a esa construcción. Y la aparición de Montagni, un histórico dirigente peronista de la localidad vecina de Alvear, muestra que alrededor de Ramírez empiezan a circular actores de peso, incluso algunos con prontuario judicial.