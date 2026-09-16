El Movimiento Evita se acerca a Busatto y proyecta una sociedad para competir en la ciudad de Santa Fe

El Movimiento Evita comenzó a delinear su estrategia de cara a las elecciones de 2027 con un acercamiento al exdiputado provincial Leandro Busatto , quien evalúa competir por la intendencia de Santa Fe . El dirigente participará de un ciclo de charlas impulsado por el referente provincial del espacio, Eduardo Toniolli , quien busca abrir conversaciones políticas con otras tribus del peronismo.

Como contó Letra P , Leandro "Kiko" Busatto evalúa ser candidato a intendente de Santa Fe en 2027 y se mueve para ganar músculo tanto al interior como al exterior del peronismo.

El exdiputado provincial tomó distancia de la tribu de Agustín Rossi en 2024 y conformó Comunidad , un espacio que reúne a otros dirigentes con pasado en La Corriente Nacional de la Militancia como la concejala de Rosario Norma López .

Conociendo las intenciones de Busatto , en el Evita proyectan una sociedad con el capitalino para el año próximo. "Creemos que puede ser un buen candidato a intendente", sintetiza un armador del espacio.

Ante una eventual candidatura, el espacio de Emilio Pérsico podría aportarle al exdiputado rossista el apoyo de su estructura territorial en la segunda ciudad más grande de la provincia. Con un candidato propio, el movimiento social robustecería su armado y su posición en la capital.

El peronismo se arma de abajo hacia arriba

Como viene contando este medio, el peronismo de Santa Fe está enfrascado en una interna desde hace años. Las diferencias entre la conducción del partido -encarnada por el diputado nacional Agustín Rossi y Armando "Pipi" Traferri, líder de los senadores del PJ- y las tribus desencantadas con el rumbo institucional del justicialismo -las de dirigentes como Omar Perotti, Marcelo Lewandowski o el propio Movimiento Evita- aún no se saldan.

Una del finde con las chicas de barrio Saladillo, en la gloriosa zona sur de Rosario pic.twitter.com/yVPC9xLLSZ — Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) September 14, 2026

En ese contexto, comienzan a florecer entendimientos como el de Busatto y Toniolli en la capital santafesina. "Se empieza a ordenar desde abajo", sintetizan en el justicialismo. Según interpretan en el PJ, la demora en las definiciones provinciales no puede obturar los acuerdos a nivel municipal que, esperan, irán adquiriendo visibilidad desde ahora y hasta que ocurra cierre de listas, en febrero de 2027.

Toniolli sale de gira por Santa Fe con una serie de charlas

Eduardo Toniolli y Leandro Busatto se mostrarán juntos en la primera de una serie de charlas denominadas "Un país después del caos. Ideas para la reconstrucción". De la apertura del ciclo también participará el exgobernador de Chaco Jorge Capitanich.

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Toniolli, promotor de las conferencias, continuará tras la inauguración con entrevistas a dirigentes, sindicalistas e intelectuales de todo el país provenientes de diversas extracciones políticas.

La idea madre de los encuentros es generar un ámbito de debate que le permita al denominado "campo nacional y popular" deliberar respecto de una propuesta de gobierno alternativa a la que lleva adelante Milei. "Nadie puede enamorarse de un proyecto que es un libro de quejas. Nadie puede organizar la bronca si no se construye también una esperanza", reza la invitación digital distribuida para el evento.

El Movimiento Evita 2027

Al igual que casi todo el peronismo de la bota, el Evita posterga sus definiciones para finales de este año. "Las decisiones las vamos a tomar cuando las tomemos", señalan en el espacio con ironía y algo de misterio.

Eduardo Toniolli junto a Mariano Romero, referentes del Movimiento Evita en Santa Fe

Más allá de que por el momento no haya lanzamientos formales, como contó este medio, el armado de Pérsico en Santa Fe sabe que cuenta con escenarios electorales favorables en algunas localidades del sur de la provincia. El Evita le pone una ficha a las ciudades de Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Granadero Baigorria, donde sus referentes son los concejales Mariano Romero, Nicolás Ramírez y Antonella García, respectivamente.