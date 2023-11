Para entender el conflicto es necesario el contexto: en 2021, cuando aún no existía Unidos para Cambiar Santa Fe , JxC logró tres escaños en las elecciones, que fueron para Martínez, Rosúa y Carlos Cardozo .

La postura de Blanco

Blanco primereó. La semana pasada ingresó en el Concejo Municipal un requerimiento solicitando la banca de Rosúa “en caso de vacancia”. Acompañó una breve nota explicando sus argumentos y la respaldó con una argumentada opinión consultiva redactada por Hernán Martínez, un reconocido abogado constitucionalista de Rosario.

Cerca de Ruiz de Galarreta no cayó bien la jugada: “Es inoportuno, la vacancia no se produjo aún porque Martín todavía no renunció”, dijeron, y adelantaron que en los próximos días presentarán una respuesta.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fagapitoblanco%2Fstatus%2F1057703491848888320%3Fs%3D19&partner=&hide_thread=false Felicitaciones a @sruizdgalarreta por este gran paso. Mañana hay elecciones en la Caja Forense y nuestros amigos abogados están participando y apoyando como nunca. pic.twitter.com/f9dscvixds — Agapo (@agapitoblanco) October 31, 2018

El dictamen de Martínez dejó planteado el principal argumento del exconcejal rosarino que quiere volver: la letra de la ley. Allí se regula que los reemplazos se harán siguiendo el orden correlativo de la lista, asegurándose que quien se incorpore “pertenezca al mismo partido político en el cual se produjo la vacante y que el reemplazo se haga efectivo por otro candidato/a del mismo género que aquel que produjo la vacancia”.

El dictamen se apoya también en el decreto reglamentario de la ley de paridad, que expresa que "para garantizar la composición e integración del cuerpo colegiado de manera paritaria (cincuenta por ciento de cada género), los reemplazos por otro/a candidato/a del mismo género que quien produjo la vacancia no deben alterar la integración paritaria que el órgano debe tener en su composición”.

En esa línea de razonamiento, concluye que es Blanco quien debería reemplazar a Rosúa porque la normativa descripta se adecúa a la Constitución Nacional, que en su artículo 37 sostiene que “la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral”, y porque, si la ley no distingue por género a la hora de establecer el mecanismo de reemplazo ante una vacancia, no tienen por qué hacerlo los encargados de aplicar la norma.

El contraataque

En el entorno de Ruiz de Galarreta consideran que la presentación de Blanco "es extemporánea" -porque Rosúa es concejal aún- y que su interpretación de la norma es “demasiado literal” -aunque en el dictamen sostienen que es el método de interpretación avalado por la Corte Suprema “cuando la ley es clara”-. Creen que el dictamen prescinde de varias condiciones que tallan en el ordenamiento jurídico a la hora de decidir cómo aplicar una ley y que son esas condiciones, justamente, la que les permiten desarrollar cuatro argumentos para sustentar su postura.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsruizdgalarreta%2Fstatus%2F1441147936499384323%3Ft%3DwwRvZVb7A33x-T6Irxw9vA&s=19&partner=&hide_thread=false Sin dudas @anitalmartinez así será . https://t.co/lcyrEal8Ec — Soledad Ruiz de Galarreta (@sruizdgalarreta) September 23, 2021

Ruiz de Galarreta es la siguiente en la lista detrás de los tres que consiguieron el escaño, es decir, es la primera suplente. Ese razonamiento es hermano de otro que también traen a la discusión los miembros del equipo de la secretaria de bloque de JxC en el Concejo: que su lista obtuvo más votos que la de Blanco en las PASO, por eso obtuvo un mejor lugar en la nómina para las elecciones generales, y que si el que asumiera es él y no ella, se estaría manipulando la voluntad popular.

La cuestión de género también tiene un reverso que, dicen cerca de Ruiz de Galarreta, los favorece: la ley de paridad es una norma que buscó aumentar la participación femenina en cargos políticos, por lo tanto interpretarla y aplicarla “en contra de una mujer” -como en este caso, dicen- significaría desnaturalizar el fin último de la normativa.

También sostienen que la misma ley, además del género, pide que se tenga en cuenta la pertenencia partidaria a la hora de cubrir vacancias, lo que beneficiaría a Ruiz de Galarreta: fue en la misma lista que Rosúa.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsruizdgalarreta%2Fstatus%2F1663672034709184514%3Ft%3DdAF-mKY2Ilh1L8qWxf7Hcg&s=19&partner=&hide_thread=false Junto a @DioniScarpin estamos trabajando para lograr una Santa Fe más segura, moderna y productiva. Contamos con las ganas, la experiencia y el coraje para hacerlo.



Es con @carolinalosada

#EsConVos pic.twitter.com/B15J1pFHdV — Soledad Ruiz de Galarreta (@sruizdgalarreta) May 30, 2023

La novela recién empieza y parece que tendrá varios episodios. “Ojala se resuelva en el ámbito del Concejo”, dicen cerca de la aliada de Anita Martínez y Losada, pero no descartan que termine en una disputa judicial como pasó con la banca 50 de la Legislatura. Blanco, en su escrito, se puso a disposición del cuerpo legislativo para ampliar sus argumentos “en forma verbal o escrita si es necesario”. Del lado de Ruiz de Galarreta avisaron que están dispuestos “a pelear hasta el final”. “Estamos convencidos de lo que sostenemos y dispuestos a llegar donde haya que llegar”, advirtieron.