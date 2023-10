No hay tal interna, parece decir Maximiliano Pullaro . El juego al fleje que puso en práctica Carolina Losada durante la campaña de las PASO y las acusaciones al ahora gobernador electo por su paso por el ministerio de Seguridad, quedaron atrás. Pullaro parece que sabe perdonar. Por eso se ocupó de contener a parte del círculo más cercano a la senadora -especialmente aquellos que quedaron en el llano- habilitándoles espacios en su gobierno. Si bien faltan confirmaciones, las figuras que formaron la mesa chica del losadismo estarán en lugares de gestión en el organigrama del próximo gobierno de Santa Fe .

La relación entre el gobernador electo y la senadora está en proceso de reconstrucción tras una campaña que los llevó al límite . Losada atacó fuertemente a su rival en las PASO, lo trató de “personaje oscuro”, llevó la discusión a un límite que parecía no tener vuelta atrás. Jugó al fleje a sabiendas que necesitaba ser disruptiva para imponerse ante un Pullaro que iba adelante en las encuestas, pero quedó expuesta al cometer -parafraseando a Jorge Asís - la irresponsable osadía de perder.

Tras un tiempo prudencial, no exento de ruidos , volvieron a compartir ámbitos en público antes de las elecciones generales. Incluso, la senadora fue invitada al búnker a festejar el triunfo el 10 de septiembre pasado y tuvo acceso al vip. En plena rosca por el gabinete, participó de una actividad de la Fundación Pensar encabezada por la vicegobernadora electa, Gisela Scaglia . Ese mismo día, junto con su hermana Georgina Losada , se reunió con Pullaro en las oficinas que el gobernador electo tiene en el centro rosarino.

Combatir el narcotráfico requiere de medidas articuladas entre nación y provincia.

Estamos juntas con @CaroLosada y @drasmartinez para que el 22 haya… pic.twitter.com/Q9DsWUFfao — Gisela Scaglia (@GiScaglia) October 10, 2023

“Hay voluntad de colaborar y de participar”, dice una persona que participa de las negociaciones. “Estamos conversando con referencias de cada área, no acercamos muchos perfiles aún, pero todas las personas que militan con nosotros están para colaborar”, suma. No quiere que las apariencias engañen: “Ni por integrarnos vamos a hacer la venia, ni por no integrarnos vamos a poner palos en la rueda”, sostienen.