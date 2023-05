Scarpín encabezará la lista para la Cámara baja de Losada

https://twitter.com/pablojavkin/status/1656798780857917440 Nos pueden decir cualquier cosa, pero jamás podrán decir que hicimos ni una sola cosa en contra de lo que prometimos.

Nos puede salir algo mal, puede faltar algo y trabajamos fuerte para arreglarlo, pero lo que nunca vamos a hacer es traicionar. A nadie.

En la única categoría en la que no hay aún certezas es en la de la intendencia de Rosario. Pablo Javkin oficializó su intención de ir por la reelección, mientras que el PRO todavía no definió si llevará un candidato o candidata, aunque en off reconocen que, de hacerlo, sería para equilibrar el impacto de Miguel Ángel Tessandori y así facilitarle el triunfo a Javkin, su nuevo aliado. La diputada Germana Figueroa Casas corre con ventaja para encarnar ese rol, seguida por el concejal rosarino Charly Cardozo.