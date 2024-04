Maximiliano Pullaro se queda con la UCR de Rosario y condecora a un tapado

Ya no hay dudas, el pullarismo se quedará con la UCR en el Gran Rosario . Solo falta resolver el nombre. Ante la potencia y relieve que impone la ciudad más poblada de la provincia, la máxima histórica fue que la conducción la tenga una persona rosarina. Pero no en esta oportunidad.

Anahí Schibelbein, única concejala radical y pullarista, no tiene todos los boletos para liderar. Tampoco los tiene Nolasco Salazar, director provincial del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS). Ambos lideran por separado corrientes internas de NEO, el sector que lidera el gobernador. Sin embargo, no pudieron –o no supieron– contentar y convencer a la cúpula.