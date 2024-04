El veranito de Maximiliano Pullaro

Desde que arrancó el ciclo escolar en Santa Fe a fines de febrero, nunca se completó una semana entera de lunes a viernes sin paros o feriados. La que finalizó fue la primera. Pullaro, que procuró –o al menos eso vendió– arrancar 2024 sin medidas de fuerza, tensó con el sindicalismo docente y eligió enfrentarlo sin desesperar. Cuando no había más tiempo para estirar la cuerda, su gobierno hizo una oferta que fue aceptada por maestros y maestras de escuelas públicas y privadas.

image.png Maximiliano Pullaro y la docencia de Santa Fe, una relación que arrancó conflictiva y ahora, sin paros, entra en un impasse.

Las dos situaciones, paralelas, se dieron en los últimos días y, claro, Pullaro respiró. Es que en ambos casos no había margen para más, no había lugar para una no resolución. “Es la semana donde se capitalizó más el trabajo”, leen en el entorno del gobernador. Antes de la cosecha hubo días y horas más obreras y menos lucidas y visibles, pero igual de buenas que la decisiva, analizan.