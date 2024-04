Aislamiento pleno: el plan de Maximiliano Pullaro para acorralar a los narcos presos

“La cárcel esta para resocializar a quienes cometieron delitos, pero quien comete delitos desde allí no tiene intención de resocializarse. Están dispuestos a hacer cualquier cosa para juntar dinero o tener poder. Por eso las condiciones de detención para estos presos deben ser extremas, debe haber aislamiento pleno. Que no puedan hablar con nadie”, blanqueó Pullaro este miércoles a la mañana en diálogo con el periodista Hernán Funes , por Cadena 3.

Es la primera vez que lo dice on the record. Politólogo, alfonsinista, de formación progresista, Pullaro dice que el paso por el Ministerio de Seguridad, entre 2015 y 2019, le hizo revisar sus preceptos. Pragmático al mango, ahora promueve la idea de quitarle las visitas íntimas y llamadas a los presos de alto perfil. “Solo la comida y que el celador que se la entregue tenga pasamontañas, sin contacto con el afuera”, sintetiza un jugador de peso en el pullarismo. “Cuando uno se topa con la realidad ve que el academicismo no alcanza para resolver los problemas”, graficó Pullaro hoy en radio.