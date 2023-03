Larreta viajó de sorpresa a ver a Javkin y mete a Rosario en su campaña

En otro capítulo más de la sintonía fina con la que el alcalde porteño busca seducir al rosarino y sumarlo a su proyecto político , se apareció sin previo anuncio en el Palacio de los Leones para apoyar “a Pablo y a todos los rosarinos que están sufriendo una situación gravísima de la que el gobierno nacional no se hace cargo”, según tuiteó. Javkin lo recibió y juntos analizaron los últimos hechos y lo que se está haciendo para bajar la conflictividad. “Le agradezco personal e institucionalmente a Horacio, no podemos permitir que se piense que Rosario está fuera del país”, devolvió.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1632047683757129729 NO ESTÁN SOLOS. Hace tiempo que sigo de cerca la situación en Rosario y estoy acá hoy para transmitirles todo mi apoyo a los rosarinos, a Messi y su familia y a @pablojavkin que está dando una pelea desigual y en soledad. pic.twitter.com/s4QHdogi1T — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) March 4, 2023

El porteño pidió decisión política para bancar “un plan, mantenerlo en el tiempo, con método y tecnología” porque “de un día para el otro no se va a resolver”. “Pablo me cuenta que hay solo 350 gendarmes, ahí se acaba la discusión: no les importa”. Con el traje de candidato puesto y siguiendo su discurso al pie de la letra, gambeteó la pregunta sobre las cárceles especiales del presidente salvadoreño Nayib Bukele: “Ya las hemos propuesta, pero no hay una medida en especial, acá no hay magia, hay que laburar”, contestó, replicando lo que dijo en su lanzamiento como candidato.