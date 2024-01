La reforma de seguridad de Pullaro: un MPA centralizado y verticalista

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDe12a14%2Fstatus%2F1712518707480518750&partner=&hide_thread=false Edery e Iribarren en la mira: habló la jefa de fiscales.



María Cecilia Vranicich, fiscal general concurrió a la Comisión Bicameral de Acuerdo de la Legislatura.

Hasta ahora, la Fiscalía General tenía un rol preponderantemente organizativo y no podía definir estrategias de persecución penal efectiva. La nueva norma pretende ir a un sistema mucho más centralizado y verticalista. El jefe o la jefa de los investigadores de toda la provincia tendrá mayor capacidad de intervención directa para la conducción efectiva de la política criminal y de los procesos de investigación y persecución penal.

Por ejemplo, podría asignar causas de manera directa a fiscales, crear una Unidad Especial como lo requiere la ley de microtráfico de drogas, ordenar que se proceda con una acusación en un determinado plazo, que se libere una orden de detención respecto a un imputado en particular, o que se apele en determinada causa, es decir, tomar decisiones de casos particulares y específicos.

La novedad, no convence del todo a quienes están a cargo de las fiscalías regionales, que pierden terreno y abre la polémica: “Por lo que pasó en Rosario se proponen cambios que nos impactan a todos, cuando acá las cosas son distintas. Si te llevás bien con quien está a cargo de la Fiscalía General, no pasa nada, pero si no hay entendimiento es un problema”, explicó una fuente. La provincia está dividida en cinco fiscalías regionales.

Además de ampliar las facultades de la Fiscalía General, el proyecto del Ejecutivo elimina la Junta de Fiscales. Ese cuerpo hoy está integrado por las y los titulares de las cinco fiscales regionales más el equipo de gestión de la Fiscalía General.

Sus resoluciones pueden incluso colocarse por sobre las decisiones de la Fiscal General y hasta tienen potestad para apartar a la fiscalía general de un tema puntual. Con la reforma, eso ya no pasaría, porque la Junta se reemplaza por un Gabinete de apoyo a la gestión con atribuciones mucho más simples y exclusivamente de asesoría.

Comunicado en conjunto con la Asociación de Fiscales de Santa Fe.

Esa concentración de poder en el MPA es un cambio conceptual de fondo en la provincia. Tanto así que fiscalías, defensorías y la magistratura santafesina plantearon objeciones en público y pidieron que se abra el juego a la discusión parlamentaria.

Desde la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA, en un comunicado, sostienen que las reformas significarán un MPA alineado con el Poder Ejecutivo: “Muestra la –ya iniciada– afectación de la independencia y autonomía del Ministerio Público a quien, en el artículo primero, no obstante, hacen responsable por ‘la reducción del delito y la protección de la sociedad’, una misión que claramente corresponde a otras funciones del poder del Estado en forma directa, no así a la función judicial acusatoria”.

La Asociación de Fiscalías, así como los colegios de magistrados, de jueces y abogados fueron citados para el próximo miércoles a participar del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados y tendrán la oportunidad de sumar aportes y críticas al proyecto del Ejecutivo.