Sobre Irribarren las opiniones no son tan parejas. Uno de los que opina que también corresponde una investigación y ya hizo la propuesta de avanzar en ese sentido es el senador por el departamento 9 de Julio, Joaquín Gramajo. La decisión quedó en stand by. “El problema es que solo con la sanción a Edery no se ordena la Regional. No se resuelve el fondo de la cuestión. Hay que recuperar el liderazgo y el orden”, argumentan quienes comparten esa mirada.