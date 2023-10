La Legislatura asume el manejo político de la crisis en la fiscalía de Rosario

En este sentido, adelantaron que esperarán la evaluación que resulte de la auditoría que ordenó la fiscal general María Cecilia Vranicich para determinar si se avocan o no a investigar a la jefa de Edery, la fiscal regional María Eugenia Iribarren . Ese informe, que mostrará el funcionamiento de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, se estima, llegaría a mediados de noviembre.

Si bien la decisión le permite ganar algo de tiempo a Iribarren, no logró salir del todo del foco de atención. Las más de tres horas en las cuales dio explicaciones y detalles a la comisión bicameral sobre cómo y en qué condiciones está conduciendo el trabajo de los investigadores rosarinos, dejó planteado el beneficio de la duda y frenó decisiones apresuradas. En este contexto, hay quienes interpretan que su paso por la Legislatura la semana pasada fue exitoso. “Su situación todavía tiene que madurar”, dicen en los pasillos del parlamento local, donde nadie quiere echar más leña al fuego.

En el caso de Edery, será la diputada socialista Lorena Ulieldin la encargada de llevar adelante la investigación y formular los cargos. Tiene que recolectar pruebas e incluso puede convocarlo a que dé explicaciones. No suelen ser procesos rápidos, por lo que se esperaba que ese rol le tocara a algún legislador o legisladora que renovara mandato y no es el caso de Uleldin que termina el suyo el 10 de diciembre próximo. Sin embargo, desde la comisión le restaron importancia a ese traspaso que se tendrá que dar y marcaron no solo que hay otro antecedente, que es el caso del fiscal de Rosario Mariano Ríos Artacho, a cargo de Georgina Orciani, sino que, además, la propia comisión de Acuerdos cambiará con la nueva composición de la cámara.